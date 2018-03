Debandada geral! Jayme de Almeida e Mozer são desligados da comissão técnica do Fla

Depois de anunciar as demissões do treinador Paulo César Carpegiani e do diretor de futebol Rodrigo Caetano, o Flamengo anunciou no fim da tarde desta quinta (29) mais alguns desligamentos. Jayme de Almeida, Mozer e o preparador físico Marcelo Martorelli não fazem mais parte da comissão técnica do Rubro-Negro.

Jayme estava no Flamengo como auxiliar técnico desde 2010, e chegou a ser o treinador do time em algumas ocasiões. Como técnico, foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e do Carioca de 2014. Como jogador do clube, foi campeão carioca em 1974.

Mozer, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, estava no clube desde 2016 como gerente de futebol e vinha sendo muito criticado pela torcida pela postura de pouca cobrança ao elenco. Como jogador, conquistou a Libertadores da América e o Mundial Interclubes, em 1981, e foi tricampeão nacional em 1980, 1982 e 1983.

Martorelli, há 28 anos no clube, também entrou na barca e não está mais na comissão técnica.