Recordar é viver: relembre a última vitória do Fluminense contra o Vasco

Fluminense e Vasco se enfrentarão nesta quinta-feira (29), no Maracanã, às 21h, para decidirem quem avança para a final do Campeonato Carioca 2018. No histórico de confrontos, o número de partidas chega a 361, sendo 142 vitórias do Vasco, 116 vitórias do Fluminense e 103 empates.

A última vitória do Fluminense contra o Vasco da Gama foi em 22 de abril de 2017, justamente pela semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense tinha vantagem do empate e venceu o cruzmaltino por 3 a 0 no Maracanã.

O jogo

Logo nos primeiros minutos da partida o Fluminense surpreendeu a todos. Nem parecia que o Tricolor tinha a vantagem do empate. Buscando o jogo, pressionou o Vasco e criou boas chances, fazendo com que o adversário buscasse apenas as chances nos contra-ataques.

No primeiro tempo o Fluminense pressionou, tentou, mas não marcou. Welligton SIlva e Richarlison tiveram grandes chances mas nada foi feito. Da metade para o fim da primeira etapa, os cruz-maltinos ocuparam mais os espaços no ataque e levaram perigo a Diego Cavalieri. Nenê e Luis Fabiano tiveram chances, mas também não aproveitaram.

Apesar de um primeiro tempo pressionando o cruzmaltino, o Fluminense abriu o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo. Sornoza cobrou a falta e Richarlison fez o gol. Logo depois, aos 10', Lucas aplicou belo chapéu pela direita e cruzou para Wellington Silva mandar para a rede de letra. Para concretizar o placar, aos 27', Léo marcava o terceiro gol Tricolor e se classificava para definir a final do Carioca contra o Flamengo.

(Foto: Divulgação / Fluminense)

O que valia?

Para as duas equipes, vencer o torneio significava ter um bom início de ano. O Fluminense vencera a Taça Guanabara e o Vasco a Taça Rio. De um lado, o Tricolor tentava começar o ano com o pé direito e o Vasco que tinha acabado de voltar da série B, eliminado da Copa do Brasil e estava fora das competições Sul-Americana, começar o ano com o pé direito era o esperado pelos cruzmaltinos.