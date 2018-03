Para fortalecer elenco com apoio da torcida, Santa Cruz anuncia projeto Camisa 12

Visando angariar recursos para contratação de um novo atacante, o Santa Cruz lançou na última quarta-feira (28), o projeto Camisa 12. A arrecadação será feita por meio de uma vaquinha virtual, com a doação de dinheiro. O valor mínimo é R$ 10.

O Santa Cruz está lançando o projeto Camisa 12!



Estamos negociando com um atleta diferenciado, que será bancado com investimento da torcida coral. E, para simbolizar a força das arquibancadas, ele vestirá a camisa 12.



Acesse https://t.co/k5AsdtpbYO e saiba mais. #Camisa12 pic.twitter.com/wfHO1u240D — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) 28 de março de 2018

No texto de divulgação emitido nas redes sociais do clube, o Tricolor afirmou que já está negociando com o atleta, mas que a contratação depende do apoio da torcida. "Estamos negociando com um atleta diferenciado, que será bancado com investimento da torcida coral. E, para simbolizar a força das arquibancadas, ele vestirá a camisa 12", disse o clube.

Para contribuir, basta o torcedor acessar o site www.projetocamisa12.com.br e seguir as instruções. Além disso, é possível acompanhar o valor total arrecadado e a qual porcentagem da meta já foi alcançada.