Frustrado, Sidão desabafa sobre eliminação do São Paulo: "Queríamos muito essa vaga"

Pelo décimo segundo ano consecutivo, o São Paulo não conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista. Jogando contra o Corinthians nessa quarta-feira (28), o Tricolor foi eliminado nos pênaltis após perder por 1 a 0, com gol de Rodriguinho nos acréscimos do segundo tempo.

Goleiro do Soberano, Sidão falou com a imprensa e se mostrou bastante decepcionado com o resultado final. Ele conseguiu defender a primeira cobrança, feita pelo próprio Rodriguinho, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

"Não saímos de cabeça erguida porque queríamos a vaga. Mas esse é o espírito: resgatar o São Paulo que dá orgulho para o torcedor. Só que não dá para sair de cabeça erguida após uma derrota. Estamos chateados, fizemos um grande trabalho. O resultado veio nos pênaltis, que é loteria. É difícil. A gente queria muito essa vaga, mas não deu."

O arqueiro também comentou sobre as cobranças executadas pelos jogadores do São Paulo, elogiando-os e falando sobre a confiança que demonstraram antes. O camisa 12 também deu créditos aos rivais, precisos na hora decisiva.

"Nós até batemos bem os pênaltis. A gente se reunimos ali no campo, falamos que a vaga seria nossa. Mas é mérito do Cássio, que pegou os pênaltis [cobrados por Diego Souza e Liziero]"

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Caso tivesse avançado de fase, o Tricolor jogaria no sábado (31), contra o Palmeiras. No entanto, a equipe só voltará a campo no dia 4 de abril, quando enfrentará o Atlético-PR na ida da quarta fase da Copa do Brasil.