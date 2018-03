Decepcionado, Aguirre lamenta eliminação no Paulista: “Foi uma derrota dura”

O São Paulo deu adeus ao Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (28), após ser derrotado por 1 a 0 para o Corinthians no tempo normal e ser eliminado nos pênaltis. Diego Aguirre falou à imprensa após o jogo.

O uruguaio comentou sobre a situação com Carille, sobre a dura derrota, sobre o lance do gol corintiano, além de sair em defesa em defesa do menino Liziero, que perdeu pênalti decisivo na disputa do Majestoso.

Aguirre abriu a coletiva lamentando o resultado mas, pedindo cabeça erguida e trabalho para sequência: “Tem muita coisa para fazer. Futebol é dinâmico, parece que tenho muito tempo aqui, mas são só 10 dias. A equipe começa a mostrar uma identidade, melhoramos defensivamente. Temos que trabalhar, aceitar a derrota e sermos fortes para jogar o que temos pela frente, aprender com a derrota e trabalhar”, disse.

Em relação ao pênalti perdido por Liziero, que ratificou a eliminação Tricolor, o técnico saiu em defesa do menino e o parabenizou pelas atuações constantes sendo tão jovem: “Pênalti erram os melhores, erram todos. É uma boa surpresa, de alto nível, e temos que parabenizar ele porque não é fácil ser novo como ele e jogar jogos tão importantes como ele fez”, falou.

O comandante do Soberano lamentou o resultado pelas circunstâncias do clássico, mas diz que se deve tirar coisas boas do duelo: “Foi uma derrota dura, porque estivemos muito perto da classificação. Futebol tem dessas coisas, pode ser em uma bola, nos pênaltis. É uma tristeza mas estamos começando um trabalho e temos que tirar coisas positivas disso”.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Sobre a confusão envolvendo Fábio Carille, o treinador falou que o assunto está encerrado e que não pensou nisso: “Tudo tranquilo, teve o cumprimento que eu aceitei. Eu não estava pensando nisso em nenhum momento, é um assunto encerrado, não tenho nada para falar, eu sei que ele é boa pessoa e acabou”, contou.

Diego Aguirre elogiou a postura do Corinthians e ressaltou que o tempo junto foi determinante para a grande atuação do rival: “O adversário jogou bem, tem experiência e tempo juntos. Eles controlaram bem o jogo. Eu gostaria que o time fosse mais para frente, mas não conseguimos”.

Além disso, o treinador focou nos próximos passos do Tricolor e disse que vai trabalhar para o clube ser protagonista: “Perdi e ganhei desse jeito. Temos que pensar nos próximos desafios que temos pela frente. São Paulo tem o pensamento de ser protagonista, e vamos trabalhar para isso”.

Sobre o lance do gol, o uruguaio afirmou não ter visto mas afirmou que todos podem errar. Aguirre disse que a noite não vai ser das melhores: “Eu não vi o lance, mas faz parte. Nem sempre o maior cabeceia. É uma virtude do jogador deles. Não posso falar que é imperdoável, todos cometemos erros, mas claro que perder assim é duro e vai ser difícil dormir. Mas temos que nos preparar para o que vem pela frente”, finalizou.