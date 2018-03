Após eliminação, Bruno Alves destaca luta do São Paulo: “Temos que sair com a cabeça erguida”

Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista na noite dessa quarta-feira (28), em jogo contra o Corinthians, o clima no São Paulo ainda é de lamentação. Bruno Alves e Jucilei falaram após o duelo e tiveram discursos diferentes.

O zagueiro Tricolor frisou a entrega e pediu cabeça para a sequência na temporada, enquanto o volante, apesar de destacar o espírito de perseverança, lamentou a eliminação do Soberano.

O defensor destacou a luta em todos os lances do time do Morumbi e pediu cabeça erguida: “Infelizmente, o futebol tem dessas coisas. Nossa equipe foi valente e disputou todas as divididas com muita entrega, mas sofremos o gol nos acréscimos e depois perdemos nos pênaltis. Mas temos que sair de campo com a cabeça erguida, porque a equipe batalhou muito”, destacou.

Já Jucilei foi mais sucinto, lamentando o gol sofrido no fim da partida e a eliminação na decisão por pênaltis: “No primeiro tempo, as melhores chances foram as da nossa equipe. Surpreendemos antes do intervalo, marcamos o Corinthians na frente e fizemos um bom jogo. Depois, infelizmente, depois de muita entrega durante a maior parte do tempo, sofremos o gol no final do jogo. Nos pênaltis, acabamos eliminados”, contou.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (4), pela Copa do Brasil. O Tricolor visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quarta fase da competição. Quem avançar chega às oitavas de final.