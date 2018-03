Mesmo eliminado, Raí elogia postura do São Paulo e afirma: “Time foi guerreiro”

Na noite desta quarta-feira (28), o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians em Itaquera no jogo da volta, nos pênaltis. Diante do mau resultado, o diretor-executivo de futebol do Tricolor Paulista falou com a imprensa e procurou amenizar a eliminação.

Raí comentou sobre a postura do time, que no primeiro jogo venceu de 1 a 0 no Morumbi e no jogo da volta tomou o gol de empate somente aos 47 minutos do segundo tempo, o que levou a decisão para os pênaltis.

“Claro que é uma noite triste para a gente, da maneira como foi. São Paulo guerreou, foi valente, vem construindo uma identidade. E vendeu caro essa derrota, o que mostra uma reação do time em vários sentidos e que nos deixa otimistas para termos uma temporada muito diferente das anteriores.”

Já com o pensamento em outros campeonatos, Raí comenta que deverá buscar alguma solução para o São Paulo seguir nas outra competições que irá participar: “Agora é pensar com calma, analisar, e ver o que podemos fazer para incrementar essa equipe.”

O diretor-executivo analisou também o clima de jogo entre São Paulo e Corinthians, afinal, após a polêmica entre Carille e Aguirre, o clima entre as equipes pareceu mais pegado, mas Raí afirma que tudo foi resolvido dentro de campo.

“Quando a gente fala de guerra é no bom sentido. Claro que tem discussão, empurrões, isso é normal. O importante é que o time foi guerreiro, estava pronto para o que viesse. Acho que foi dentro de campo, não teve apelação. Estou seguro que vamos continuar evoluindo para ter resultados num futuro próximo”, finalizou.

Agora, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (4), contra o Atlético-PR em Curitiba, pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil.