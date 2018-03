Para contratar Juninho, Cruzeiro terá que ceder o terceiro goleiro ao Sport

Atacante Juninho, de 19 anos, jogará no Cruzeiro nessa temporada, atleta chegará a Belo Horizonte na próxima semana para acertar os últimos detalhes da negociação. Inicialmente, o jovem atacante será utilizado nas categorias de base. Na troca, o goleiro Lucas França será cedido ao Sport. Juninho chega ao Cruzeiro por empréstimo até março de 2019, com passe fixado. Já Lucas França, chega ao Sport também por empréstimo, mas sem passe fixado e até o final de 2018.

O atleta da base rubro negra estava em Goiás com o time sub-20, na disputa da Copa do Brasil, onde o Sport enfrentou o Atlético-GO e acabou sendo derrotado. Mas, Juninho não entrou em campo, já que existe a possibilidade de jogar a mesma competição pela Raposa. O time pernambucano havia chegado a um acordo com o Grêmio envolvendo o atleta, em troca receberia Patrick para jogar no seu elenco profissional, mas antes das assinaturas dos contratos, o Cruzeiro voltou a mostrar interesse e as negociações com a equipe gaúcha foram interrompidas.

Arqueiro Lucas França é natural de São Paulo, tem 21 anos e desde 2011 pertence ao Cruzeiro. Subiu para o profissional em 2014, mas apenas em 2016 pôde fazer seu primeiro jogo na equipe de cima. O atleta teve seu contrato renovado em outubro de 2017, pois em 2016 foi peça importante quando Fábio e Rafael passaram por lesões, sendo ele o goleiro titular durante alguns jogos.

Por sua vez, o atacante Juninho estava compondo o time profissional do Sport até ser afastado por indicisplina, a mando do técnico Nelsinho Baptista. Devido à recusa de viajar com o elenco, enquanto o Leão disputava a Copa do Brasil. Nelsinho também alega que a falta de comprometimento do jogador com a forma física agrega ao conjundo dos fatos de seu afastamento. O atacante tem problemas fora de campo, em outubro de 2017 foi acusado de agressão contra uma ex namorada. Por isso, passou 12 horas detido na Delegacia da Mulher, sendo liberado com o pagamento de fiança no valor de 10 mil reais. Hoje, Juninho responde ao inquerito em liberdade.