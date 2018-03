Recordar é viver: relembre a última vitória do Vasco contra o Fluminense

Fluminense e Vasco se enfrentarão nesta quinta-feira (29), no Maracanã, às 21h para decidirem quem avança para a final do Campeonato Carioca 2018. No histórico de confrontos o número de partidas chega a 361, sendo 142 vitórias do Vasco, 116 vitórias do Fluminense e 103 empates.

A última vitória do Vasco da Gama contra o Tricolor Carioca foi em 28 de agosto de 2017, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão e disputado no estádio Maracanã. Na vitória cruzmaltina, o autor do gol foi Ramon.

O jogo

O Fluminense entrava em campo sem perder a cinco jogos e buscava o G-6, no outro lado, Vasco não vencia a cinco jogos e no olhar do técnico Zé Ricardo o time precisava da vitória para continuar vivo na competição.

Logo ao início de jogo, a postura a ser adotada pelas duas equipes eram distintas, porém com a mesma intuição. O mandante, Fluminense, esperando conseguir chegar ao grupo dos seis primeiros, partiu com tudo e conseguir a vitória contra o Vasco. Por outro lado o Vasco tentava manter a marcação e aproveitar as oportunidades nos contra-ataques.

O gol da vitória vascaína saiu aos 30' minutos ainda do primeiro tempo, dos pés de Ramon, saiu um belíssimo chute, cruzado, da entrada da grande área, com destino direto ao ângulo do gol defendido por Júlio Cesar. O gol deu um alivio para o Vasco que para os cruzmaltino significava muito mais que uma vitória.

O Fluminense teve a maior posse de bola em toda a partida, foram 57% de posse para o Tricolor e 43% para o cruzmaltino. No entanto, o Vasco conseguiu finalizar vinte vezes e o Fluminense apenas oito.

(Foto: Divulgação / Vasco)

O que valia?

Para o Fluminense, manter a vitória e a invencibilidade de cinco jogos sem perder seria buscar o G-6 e sonhar com a almejada Libertadores. O tricolor ocupava a oitava posição e somava ao todo 30 pontos. Do outro lado, o Vasco vinha de uma 'crise' em relação à técnico. O cruzmaltino estava a beira da zona do rebaixamento em 16º com 25 pontos. Antes da partida contra o Fluminense o técnico Milton Mendes, quem comandava a equipe, foi mandado embora e deu lugar ao atual técnico Zé Ricardo - que reergueu o Vasco e terminou o campeonato na sétima posição-.