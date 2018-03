Para clássico de domingo contra Atlético, Cruzeiro conta com retornos importantes

No próximo domingo (1º), às 16h, Belo Horizonte e Minas Gerais vão parar para acompanhar o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético e Cruzeiro. Os dois times se preparam desde o início da semana, exclusivamente, pensando no duelo de domingo, e contam com retornos e desfalques.

Na tarde dessa quinta (29), na entrevista coletiva, o argentino Ariel Cabral, que é um dos reforços para o jogo, falou sobre o grande clássico que acontecerá no domingo. O argentino cumpriu suspensão contra o Tupi, no duelo de volta da semifinal - como levou cartão vermelho contra o Galo Carijó no de ida estando já pendurado, Cabral voltará com dois cartões amarelos na conta.

“A gente espera esta final desde o começo do ano e estamos trabalhando para isso. Estou de volta, à disposição do Mano. Clássico, temos de ver como será, é bom a gente chegar à final, ainda mais sendo clássico. Para isso, tem de estar atento aos detalhes. Não existe favoritismo em clássico e muito menos em final”, declarou o volante cruzeirense.

Um dos principais jogadores do elenco de Mano Menezes, Cabral é titular da equipe e peça fundamental no meio-campo celeste. O camisa 5 do Cruzeiro falou ainda da vantagem da Raposa por ter feito melhor campanha na primeira fase, mas que, ainda assim, a equipe vai buscar o jogo e quer levar a primeira partida.

“Sabemos que temos o jogo de volta no Mineirão. Mas sempre vamos jogar buscando o gol, trabalhando os passes. E se ganharmos o primeiro jogo, vai ser melhor ainda. Sempre jogo do mesmo jeito, procurando ser inteligente, sem fazer pressão no juiz. Mas final é diferente, a pulsação vai a mil. E mais uma vez temos de ser inteligentes”, finalizou o volante argentino.

Outro importante reforço que ficou fora dos jogos da semifinal é o camisa 10, o uruguaio De Arrascaeta. O jogador estava servindo a Seleção do Uruguai em um torneio amistoso na cidade de Nanning, na China. Arrascaeta voltou a treinar ontem com seus companheiros e está à disposição de técnico Mano Menezes.

Como estava atuando, Arrascaeta não terá problema para jogar no domingo, tendo sua entrada ligada à decisão do treinador. O meia uruguaio tem bom retrospecto nos clássicos, sempre com boas atuações e vez ou outra belos gols.