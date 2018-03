Fábio vê Cruzeiro finalista do Mineiro por merecimento e prega equilíbrio nos jogos das finais

O goleiro Fábio ficou fora da segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tupi, por cumprir suspensão. Agora, o arqueiro do Cruzeiro está pronto para defender a Raposa nos dois clássicos que vão decidir o Estadual, ambos frente ao Atlético. Nesta sexta (30), o goleiro concedeu entrevista coletiva na Toca e apontou vários fatores importantes para o jogo de domingo (1º), às 16h.

Quando perguntado sobre a vantagem que o Cruzeiro tem nos dois jogos da decisão (dois empates ou dois resultados iguais, podendo ser uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols), Fábio respondeu que o time já teve um bom exemplo disso no clássico da fase de classificação.

“Eu acho que a gente teve um exemplo muito bom, positivo, no jogo da primeira fase, onde a equipe conseguiu um equilíbrio muito bom, criou boas jogadas e defendeu bem dentro de todas as dificuldades daquela partida. Acho que é por aí que temos que entrar em campo, cientes de que é uma decisão e que detalhezinhos definem um jogo desses”, analisou o camisa um.

O Cruzeiro traz um retrospecto de três anos seguidos sem conseguir ser campeão do estadual, perdendo dois títulos para o próprio Atlético. Em outra oportunidade, o time parou na fase semifinal para o América. Quatro anos após a última conquista, o goleiro afirmou que a Raposa chega à decisão de 2018 com merecimento.

“Chegamos com merecimento pela campanha que fizemos. Independente de quem é o adversário, o Cruzeiro já tinha no princípio da temporada seu planejamento para conseguir, jogo a jogo, fase a fase, chegar à final. Conseguimos com bastante mérito. Sabemos que ainda faltam duas partidas decisivas e precisamos fazer por onde para sairmos merecedores dentro desses dois jogos”, disse o goleiro.

O Cruzeiro está invicto no campeonato, foi dono da melhor campanha na primeira fase ao ser o líder isolado, teve o melhor ataque e a melhor defesa. A Raposa tomou apenas três gols, sendo que Fábio sofreu apenas um e o reserva Rafael sofreu os outros dois.

O primeiro jogo da final ocorre com o mando do Atlético, na Arena Independência, no domingo (º1) às 16h. O jogo de volta, certamente com Mineirão lotado assim como o Horto, será no outro fim de semana, domingo (8), também às 16h, em que tudo se decidirá.