Análise: Fluminense abusa de erros, sofre virada e é eliminado do Carioca

Após conquistar o título da Taça Rio contra o Botafogo e garantir a vantagem do empate para a semifinal, o Fluminense sofreu virada do Vasco no último minuto de jogo e acabou eliminado do Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (29), no Maracanã.

O Fluminense teve dificuldades com a marcação alta do Vasco, que conseguiu neutralizar os laterais do tricolor e conseguiu isolar Sornoza, Marcos Júnior e Pedro no ataque, deixando o Flu sem saída de bola e forçando muitos erros de passes - foram 28 no primeiro tempo.

Sem a velocidade dos laterais que estavam bem marcados pela defesa do Vasco, o Fluminense também se viu sem criatividade com a boa marcação de Desábato e Wellington sobre Sornoza e Marcos Júnior. O cruzmaltino saiu na frente do placar após falha de Richard e Renato Chaves, e parecia ter o controle da partida.

Marcos Júnior teve dificuldade com a marcação do Vasco (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Porém, numa das poucas vezes que o Fluminense conseguiu trabalhar a bola e suas peças tiveram liberdade, Pedro aproveitou cruzamento de Gilberto pela direita e empatou o jogo. O Vasco se desconcentrou após o empate e nem mesmo o intervalo mudou isso. Logo no início do segundo tempo, Sornoza marcou de falta e virou a partida para o Flu.

Precisando da vitória, Zé Ricardo lançou o Vasco ao ataque e o time começou a dar espaços para os contra-ataques do Fluminense. Sornoza perdeu a chance de aumentar a vantagem aos dez minutos. Mas a ideia do treinador vascaíno deu resultado quando Paulinho, aos 24, fez jogada individual pelo meio e bateu no canto de Júlio César, que apenas olhou.

O goleiro do Fluminense teve uma noite de altos e baixos, longe de mostrar toda a segurança que passou na final da Taça Rio contra o Botafogo. Algumas saídas de gol erradas, mas algumas boas defesas também. Júlio César até tentou fazer o tempo passar segurando mais a bola, mas aos 49 minutos falhou em chute cruzado de Fabrício e o Vasco marcou o gol que eliminou o Flu do Carioca.