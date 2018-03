Abel Braga atesta superioridade do Vasco e lamenta gols sofridos: "Nunca demos essa facilidade"

Com um gol sofrido nos acréscimos da partida, o Fluminense acabou eliminado do Campeonato Carioca pela equipe do Vasco na noite desta quinta-feira (29). Jogando com a vantagem do empate, o tricolor não conseguiu segurar o rival e levou a virada no último minuto do duelo no estádio do Maracanã, saindo derrotado pelo placar de 3 a 2.

Após o jogo, sob protesto, os atletas tricolores alegaram que o lateral proveniente do lance não seria da equipe cruzmaltina. Em entrevista coletiva, Abel Braga reforçou a reclamação de seus jogadores, o treinador também lamentou os dois gols sofridos na etapa final.

"Acho que pela situação da vantagem do empate, não poderíamos ter tomado dois gols, mas no todo, no conjunto da obra, acho que o Vasco jogou melhor. Pena que um lateral mudou a história do jogo. Dizem que bateu na mão do Fabrício. Não importa. A lateral é nossa. Ali é último lance. Acho que pela situação do Vasco, a gente não poderia ter tomado dois gols simples."

Segundo o treineiro do Flu, foi atípico a equipe tomar três gols na partida. Para Abel, faltou calma à equipe para segurar o resultado. "O que aconteceu hoje de diferente foi que levamos três gols. O adversário teve de lutar muito. Faltou um pouco de discernimento nosso. Temos de aceitar a derrota. Temos responsabilidade, óbvio. Se reparar, os gols sofridos nunca demos essa facilidade"

Ao analisar a partida, Abel Braga admitiu a superioridade do Vasco, acreditando que o adversário da noite foi mais efetivo nas chances de gol criadas. "Esse jogo ele é até relativamente fácil de explicar. Vasco veio em cima, conseguiu fazer o gol. Empatamos com uma boa jogada, uma das poucas do primeiro tempo. E depois em momento nenhum seguramos essa bola no ataque. Tivemos algumas chances claras. Tivemos três chances e na última bola do jogo eles fizeram o gol. Foram mais efetivos. Tem jogos que eu não lamento. Mas o Vasco foi melhor."

O Fluminense agora terá duas semanas para concentrar suas forças na estreia do Campeonato Brasileiro. O tricolor inicia sua caminhada na principal competição do país contra o atual campeão Corinthians, fora de casa. A partida acontece no domingo (15), às 16h.