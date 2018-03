Ainda sem Diego Ivo e Renato Augusto, Paysandu deve ter força máxima na final contra Remo

Mesmo com o feriado da sexta-feira (30) santa, o Paysandu treinou na Curuzu visando o jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2018 com o Remo. O elenco vai motivado para o duelo, pois levou a melhor sobre o Manaus no primeiro encontro pelas semifinais da Copa Verde e está em vantagem para volta.

A atividade, realizada no período matinal, foi separada em duas partes e visando a parte tática do time. Na primeira, dois grupos de atletas se dividiram para trabalho rápido de passes e roubadas de bola em curto espaço entre si. Na segunda, na metade do gramado, o treinador Dado Cavalcanti testou lances de ataque contra defesa, passes e deu ajustes de posicionamento, tal como jogadas tanto do setor defensivo quanto ofensivo.

Antes da movimentação, entretanto, o grupo bicolor assistiu a palestra do técnico sobre instruções de erros cometidos. Em sequência, porém, os jogadores subiram ao gramado e participaram de um aquecimento coordenado pelo preparador físico Fred Pozzebon, antes de realizarem trabalhos com bola.

Treinamento do Papão no gramado da Curuzu foi separado em duas partes (Foto: Ronaldo Santos/Paysandu)

Para o clássico ante os azulinos, o Papão tem duas presenças incertas, assim como outras duas certas. As dúvidas do comandante são ambas na defesa, com o zagueiro Diego Ivo e o volante Renato Augusto, uma vez que ainda estão se recuperando de uma contusão muscular e não atuaram no último compromisso.

Certeza, no entanto, é que não conta com Perema, ainda na transição física, e o jovem Willyam, também sem falta de ritmo e condições para atuar. O cabeça de área, inclusive, pode vai a ser uma surpresa na lista de relacionados, que só vai ser divulgada oficialmente pelo clube nesse sábado (31).

Se não tiver nenhuma nova ausência de última hora, o PSC deverá ir a campo no confronto diante do Leão com a equipe mantida no 4-2-1-3: Marcão; Maicon Silva, Edimar, Fernando Timbó e Matheus Müller; Nando Carandina e Cáceres; Walter; Mike, Cassiano e Moisés.