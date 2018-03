Depois de eliminação, São Paulo se reapresenta e começa preparação para Copa do Brasil

Após a eliminação do Campeonato Paulista, em derrota nos pênaltis contra o Corinthians na última quarta-feira (28), o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e começou as preparações para o próximo jogo, na quarta fase da Copa do Brasil.

Com o retorno de Rodrigo Caio e Christian Cueva, que estavam representado suas seleções e não haviam treinado pelo clube nesta semana, o Tricolor foi separado em dois grupos: um com atletas que disputaram grande parte do clássico, e outro com o restante dos jogadores.

Assim, os titulares do São Paulo fizeram trabalho regenerativo no REFFIS, e depois correram no campo por algum tempo. Os reservas trabalharam sob o comando de Diego Aguirre, treinando passes entre si, aprimorando a parte física, finalizando com jogo em campo reduzido.

O Soberano volta aos gramados na próxima quarta-feira (4), quando enfrentará o Atlético-PR pela Copa do Brasil. Essa será a partida de ida da quarta fase do torneio, que é o mais rentável do país durante esta temporada.

