Autor do primeiro gol, Giovanni Augusto ressalta importância da torcida para virada

Autor do primeiro gol da partida o meia Giovanni Augusto foi peça importante na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3-2 nesta quinta-feira. O jogador balançou as redes pela primeira vez como jogador do Gigante da Colina e agradeceu o apoio da torcida após o jogo.

"Muito feliz pelo primeiro gol com essa camisa, mais feliz ainda pela classificação que é o mais importante. Hoje conseguimos trazer a identidade que o Vasco tinha no passado", declarou Giovanni já no vestiário.

O jogador concluiu sua fala ressaltando a importância do torcedor presente no Maracanã e parabenizou tanto atletas como jogadores pela conquista da vaga na final do Cariocão 2018.

Foto: Divulgação/Vasco

Além de Giovanni, outro atleta que falou após a partida foi o atacante Paulinho, autor do segundo gol do Vasco no jogo. O camisa 11 ressaltou a luta e a importância da vitória e demonstrou motivação para a finalíssima que será disputada frente ao Botafogo.