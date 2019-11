Palmeiras vence o Corinthians fora de casa pela final do Campeonato Paulista (0-1)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande clássico na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de Borja, Palmeiras vence o Corinthians por 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.

51 min: Fim de jogo!

50 min: Bola sobra na área do Palmeiras e Pedrinho erra o voleio

45 min: Teremos seis minutos de acréscimos

43 min: Jogo recomeça!

41 min: Torcida corintiana acende sinalizadores e a partida é paralisada

38 min: No Corinthians entra Danilo na vaga de Sheik

36 min: Palmeiras tenta esfriar a partida

33 min: Romero sofre falta de Marcos Rocha

30 min: Em contra-ataque puxado por Pedrinho, Thiago Santos comete falta no atacante corinthiano e recebe cartão amarelo

28 min: Maycon comete falta em Dudu e recebe cartão amarelo

27 min: Cartão amarelo para Dudu

26 min: Maycon recebe de Romero e chuta muito longe do gol de Jaílson

25 min: Gabriel também leva cartão amarelo

22 min: Bruno Henrique leva cartão amarelo por cera

22 min: No Palmeiras sai Bruno Henrique e entra Thiago Santos

19 min: Romero tenta avançar e Moisés recupera a bola

13 min: Romero da carrinho em Dudu e recebe cartão amarelo

10 min: No Palmeiras sai Victor Luis para entrada de Diogo Barbosa

9 min: No Corinthians saem Sidcley e Vital para entradas de Pedrinho e Romero

8 min: Lucas Lima comete falta em Gabriel e recebe cartão amarelo

4 min: Fagner tenta o passe para Mateus Vital e Victor Luis faz o corte

0 min: No Palmeiras sai Borja para entrada de Moisés

0 min: Começa jogo!

48 min: Fim do primeiro do tempo!

48 min: Felipe Melo e Clayson são expulsos após a confusão, jogo é tenso nesse momento.

46 min: Henrique e Borja recebem cartão amarelo após confusão

45 min: Teremos mais um minuto de acréscimo

44 min: Mateus Vital chuta direto para fora.

38 min: Balbuena serve Sheik que chuta e a bola passa perto do gol de Jailson.

35 min: Fagner cruza na área e Jailson sai para ficar com a bola

32 min: Zaga palmeirense afasta o perigo

26 min: Sheik serve Maycon que cruza para ninguém

23 min: Willian chega duro em Fagner e recebe cartão amarelo

20 min: Sidcley toca para Rodriguinho que abre para Vital que toca para Clayson que bate para boa defesa de Jaílson

15 min: Clássico é muito pegado nesse primeiro tempo

9 min: Vital corta o adversário e chuta para ótima defesa de Jailson

6 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu cruza na área e a bola explode na trave, no rebote Willian rola para Borja colocar no fundo das redes.

4 min: Mateus Vital toca para Rodriguinho que sofre falta de Victor Luis

0 min: Começa o jogo!

Já o Palmeiras está escalado com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

Corinthians vem a campo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, M. Vital, Sheik, Rodriguinho e Clayson.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista 2018 entre Corinthians x Palmeiras ao vivo hoje. Fique conosco e acompanhe desse grande clássico!

O Palmeiras enfrentou o Santos, em duas partidas realizadas no Pacaembu. Na primeira, com mando santista, o Verdão surpreendeu e venceu por 1 a 0, com grande atuação de Jailson. No segundo jogo, que teve mando alviverde, foi a vez do Peixe dar o troco e vencer por 2 a 1. Nos pênaltis, o goleiro palmeirense voltou a brilhar e garantiu a classificação (5 a 3).

O Corinthians eliminou o São Paulo, em confrontos marcados por muita tensão. No primeiro jogo, no Morumbi, foi derrotado por 1 a 0. Na segunda partida, na Arena Corinthians, venceu com um gol já nos acréscimos e depois foi superior nas penalidades, vencendo por 5 a 4, com brilho de Cássio, que defendeu duas cobranças.

"São dois jogos Corinthians x Palmeiras, não acho que tenha que definir tudo numa partida só. São duas partidas, uma com a torcida a favor, outra contra. Temos que nos impor em casa, chegamos na final. Assim como eles, vamos em busca do título. O estádio estará lotado, e essa classificação nos deu confiança. Jogadores que estavam com problemas, lesionados, a tendência é que eles possam ir para o jogo. Queremos sair com a vantagem, mas sabemos que o título não sai em uma partida só. No nosso estádio, temos que nos impor como mandante", afirmou Cássio.

Herói da classificação nas semifinais, o goleiro Cássio espera que o Corinthians se imponha como mandante, para criar vantagem, no entanto, garantiu que o jogo não será definido apenas na partida deste sábado no Corinthians x Palmeiras ao vivo.

Um retorno já é dado como certo para o time titular, o zagueiro Balbuena, que serviu a seleção paraguaia, estará disponível depois de ser desfalque nos últimos três jogos. Seu compatriota, Romero, também tem chances de iniciar jogando. Outra novidade é Jadson, que voltou a ser relacionado após três semanas fora, ele deve ficar no banco.

O Corinthians sofreu com muitos desfalques nos últimos jogos, com jogadores que ficaram afastados por lesões e convocações, este problema foi reduzido para a decisão, com os selecionáveis retornando dos amistosos internacionais e alguns jogadores saindo do departamento médico.

"Palmeiras x Corinthians ao vivo já é um jogo especial. Ainda mais disputando um título que será muito importante para ambas equipes. A gente espera estar mais preparado, mais concentrado e mais focado para poder fazer uma boa final e conquistar o título, que tem muito tempo que o Palmeiras não ganha. Esse campeonato é muito importante pra gente, pra termos mais confiança pro restante do ano", declarou o atacante.

Capitão da equipe, Dudu falou sobre a expectativa para o reencontro com o arquirrival, agora decidindo o título estadual. O jogador vê um Palmeiras melhor após o primeiro Dérbi de 2018, ainda na primeira fase do Paulistão.

Em entrevista coletiva antes da primeira final Corinthians x Palmeiras ao vivo, o próprio treinador palmeirense não escondeu que que tirou lições da derrota na fase inicial: "A dificuldade que nos gerou nos dá elementos para, em um segundo confronto, a gente estar melhor preparado e adaptado para o esquema do adversário. Os jogos sempre te dão algum elemento. A derrota no clássico pôde mostrar algumas coisas com relação a estratégia, estrutura, mudanças de características das peças.", disse Roger.

Depois do revés contra o rival, o Palmeiras mudou de cara: Roger abandonou o 4-1-4-1 e começou a utilizar o 4-2-3-1 para armar sua equipe. Até o momento, a mudança mostra-se positiva; Bruno Henrique, que entrou no time titular na vaga que até então era de Tchê Tchê, tem feito atuações boas e consistentes.

O meio-campo mostrou-se pouco funcional, tanto ofensiva quanto defensivamente, e o ataque não conseguiu levar muito perigo ao gol defendido por Cássio. O time de Fabio Carille, armado sem um atacante de referência e com meio-campo e ataque móveis, foi capaz de inibir o 4-1-4-1 de Roger, limitando os espaços de jogadores como Lucas Lima e Dudu.

Polêmicas e resultado à parte, o time de Roger Machado pode tirar algumas lições do primeiro Derby do ano. O Palmeiras, ora tão ofensivo e criativo, encontrou no adversário dificuldades para jogar no terço final do campo.

Contrariando os momentos de cada time, o resultado final indicou vitória corintiana por 2 a 0, com gols de Rodriguinho e Clayson, embora lances de grande polêmica, como a expulsão do goleiro palmeirense Jailson, tenham roubado os holofotes mais do que o habitual.

Foto: Cesar Greco | Ag. Palmeiras | Divulgação

Voltando menos no tempo, vamos para o dia 24 de fevereiro deste ano. O então invicto e time de melhor campanha do campeonato, Palmeiras, enfrentava em Itaquera um Corinthians conturbado, que vinha de uma sequência de resultados ruins.

O jogo Corinthians x Palmeiras ao vivo de ida da final que definirá quem será o campeão do Campeonato Paulista de 2018 acontece neste sábado (31), às 16h30 do horário de Brasília.

De lá pra cá, os grandes times de ambas as equipes do final dos anos 90 foram desfeitos, novos esquadrões foram montados e os rivais finalmente voltam a se encontrar em uma decisão.

Depois de 19 anos, Palmeiras e Corinthians voltam a decidir um campeonato. Na última ocasião, o Corinthians se sagrou campeão paulista no histórico jogo marcado pelas embaixadinhas de Edílson e a confusão generalizada entre os jogadores dos dois times.