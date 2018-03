Em Atletiba decisivo, Coritiba tentará ampliar vantagem histórica no Paranaense

Neste domingo(01), Atlético-PR e Coritiba se enfrentam, às 16h, no Couto Pereira, em confronto válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense 2018. O Coxa venceu a Taça Dionísio Filho; o Furacão venceu a Taça Caio Júnior, portanto disputarão o título Estadual pela 18º vez.

O clássico Atletiba é um dos mais tradicionais do país. A rivalidade entre as equipes é forte e já proporcionou grandiosos momentos para o futebol brasileiro. O primeiro jogo oficial entre o rubro-negro e o time do Alto da Glória aconteceu em 1924, quando o verdão venceu por 6 a 3, no Parque Graciosa, pelo Campeonato Paranaense do ano.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram 375 vezes; foram marcados 1.070 gols. O Coritiba é o maior vencedor do clássico com 144 vitórias e 561 gols feitos, contra 118 vitórias do Atlético e 509 tentos assinalados; aconteceram 113 empates. No total, o verdão tem 26 vitórias em cima do seu maior rival.

Em finais, as quais envolvem somente do Campeonato Paranaense, o Coxa também possui hegemonia nos confrontos. Em 17 jogos que decidiram o Paranaense, o time do Alto da Glória foi campeão nove vezes, enquanto o Furacão copou a taça em oito oportunidades.

A supremacia alviverde também permanece nos Campeonatos dos últimos dez anos decididos pelo Atletiba. De 2008 a 2017, o título ficou entre a dupla em sete ocasiões. O verdão saiu vencedor seis vezes(2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017), contra apenas uma do rubro-negro(2016).

O clássico desse domingo vale muito mais para o Coritiba, uma vez que o clube foi eliminado na Copa do Brasil e disputará a segunda divisão nessa temporada; o título estadual pode ajudar a tranquilizar o trabalho de Sandro Forner e recuperar a autoestima da equipe, que fez péssima campanha no segundo turno da competição.

Para o Atlético, a taça pode enfatizar o projeto adotado no ano e a capacidade de Tiago Nunes ao fazer bom trabalho com a equipe alternativa. O momento do rubro-negro é melhor, pois a equipe segue invicta e vem de campanha implacável na Taça Caio Júnior.