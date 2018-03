Circuitão: Expectativas para a final entre Flamengo e IDM

Hoje (31), Flamengo e-Sports e IDM Gaming vão se enfrentar na Final do 1º Split do Circuito Desafiante 2018 de League of Legends. Disputa vai acontecer no formato Melhor de 5 (Md5) na Promo Arena, no Rio de Janeiro, e será transmitida em seus canais oficiais de Twitch e YouTube, a partir de 13h.

Urubus e Macacos evoluíram muito da Fase de Grupos para os playoffs. Nas semifinais, Fla corrigiu muitos erros estavam sendo recorrentes na disputa contra a T Show; e a IDM surpreendeu dominando o confronto contra a Operation Kino. Ambos os times diversificaram suas composições, dando valor aos talentos individuais de seus jogadores.

Esta é a primeira vez que a IDM chega tão perto a chance do primeiro lugar do Circuitão. Time está apresentando evolução constante ao longo do campeonato e já mostrou mais de uma vez que consegue surpreender. É possível que os Macacos apareçam hoje com muitas cartas na manga, principalmente se mantiverem a mentalidade apresentada contra a OPK. Hoje a IDM precisa jogar sem medo e com muita sinergia.

Para a Final, Flamengo tem uma certa vantagem devido a sua lineup ser composta por jogadores veteranos, que trazem muita experiência no cenário competitivo sem sua bagagem, o que é um fator que pesa muito em uma disputa ao vivo por um prêmio tão bom quanto o que será disputado hoje.

O time vencedor do confronto de hoje vai faturar R$ 12 mil e uma vaga direta para o 2º Split do Campeonato Brasileiro (CBLoL). Já o segundo lugar vai receber R$ 9 mil e a chance de disputar uma vaga para o CBLoL na Série de Acesso contra ProGaming, INTZ ou Team One. Ainda não se sabe qual destes times, pois dependerá do resultado da Série de Promoção. Confrontos vão acontecer nos dias 14 e 15 de abril.

O vídeo abaixo explica um pouco melhor o que vai acontecer pelas vagas no CBLoL: