Campeonato Gaúcho: tudo que você precisa saber sobre a final entre Grêmio e Brasil de Pelotas

Chegamos à reta final do Campeonato Gaúcho 2018. Grêmio e Brasil de Pelotas iniciam a disputa pela taça do Gauchão neste domingo (1º). A partida de ida será realizada na Arena tricolor. A partida promete ser de muita garra, visto um Brasil vindo de um grande desafio carimbado nos pênaltis diante do São José e, o Grêmio de Renato atual campeão da Libertadores que, busca o título após 7 anos.

Uma curiosidade foi que o primeiro Campeonato Gaúcho da história foi disputado entre as duas equipes, sim, Grêmio e Brasil de Pelotas. Na ocasião, o mandante era o favorito ao titulo, Grêmio, o que fez com que a equipe pelotense encarasse 16 horas de viagem em um navio a vapor para chegar a capital Porto Alegre. A partida foi realizada em 9 de novembro de 1919 e, com muita intensidade e vontade, os pelotenses superaram o favoritismo e levaram o título da competição.

O Grêmio, por outro lado, não quer que esse fato histórico se repita por isso colorá em campo o que tem de melhor, será o Grêmio que encantou na Libertadores com seu belo futebol com a bola nos pés para que desta maneira, venha a comprovar seu favoritismo.

Como chega o Grêmio?

A dúvida está no meio de campo gremista, Artur será titular, mas Renato não revela seu companheiro. As opções são claras, porém são duas peças bem diferentes, trata-se de Maicon e Jaílson. Maicon é conhecido como um atleta mais técnico, auxilia na saída de bola, tem menos velocidade e perde na marcação, porém tem poder ofensivo. Por outro lado, Jaílson é mais intenso, defende bem, tem velocidade e é forte, trabalha mais na destruição de jogadas adversárias e, não apresenta características ofensivas.

"Todos os jogadores que começarem a partida estão preparados. O Jaílson tem mais velocidade, marcação. O Maicon tem uma qualidade técnica maior. É importante ter jogadores com essa variação porque depende do que você precisará em campo", relatou Renato.

O provável Grêmio para a partida de ida da final do Gauchão, tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Maicon (Jaílson), Alisson, Luan e Everton; Jael.

Como chega o Brasil de Pelotas?

Autor da melhor campanha do certame, o Brasil está confiante para a decisão do campeonato. Com a mesma garra a qual venceu o São José nas penalidades máximas e carimbou a primeira fase sendo superior a Internacional e Caxias e levando assim qualquer decisão para os seus domínios, pretende então anular o favoritismo tricolor.

“O favoritismo é do Grêmio. Mas eu tenho que motivar meus jogadores e fazer com que eles entrem confiantes. O nosso sonho é ser campeão. Se não desviarmos o foco, a gente consegue superar. Temos uma maneira de jogar e não adianta eu querer inventar agora. É repetir. Aqui no Brasil, quando eu cheguei havia uma maneira, muita ligação direta, mas eu gosto de bola no chão, com triangulações, ultrapassagens. É difícil? É. Mas não tem nada impossível”, analisou o treinador xavante, Clemer.

O provável Brasil de Pelotas para a partida de ida da final do Gauchão, tem: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Heverton, Leandro Camilo e Artur; Leandro Leite, Valdemir, Van Basty, Mossoró e Alisson Farias; Robério.

Arbitragem

Anderson Daronco vai apitar o duelo do próximo domingo (1º), 16h, na Arena do Grêmio. Ele será auxiliado por José Eduardo Calza e Leirson Peng Martins.

Ingressos

A Arena deve estar lotada com a massa tricolor para o confronto. Durante a semana se repercutiu que seria disponibilizado apenas 800 ingressos para os rivais da vez, contudo em nota o clube tricolor anunciou o aumento deste número para 2 mil, em contrapartida, 1 mil ingressos serão disponibilizados ao Grêmio para a final no Bento Freitas.