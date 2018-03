Depois de 19 anos, Corinthians e Palmeiras se enfrentam na final do Campeonato Paulista

Neste sábado (31), Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Arena Corinthians, às 16h30, em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista 2018. O Dérbi irá decidir o título estadual pela sexta vez na história, nas outras decisões, o Verdão saiu vitorioso em três oportunidades (1936, 1974 e 1993), contra duas conquistas do Timão (1995 e 1999).

Nas semifinais, que também foram marcadas por dois clássicos, as equipes tiveram dificuldades para garantirem suas vagas, selando suas classificações com vitórias nos pênaltis.

O Corinthians eliminou o São Paulo, em confrontos marcados por muita tensão. No primeiro jogo, no Morumbi, foi derrotado por 1 a 0. Na segunda partida, na Arena Corinthians, venceu com um gol já nos acréscimos e depois foi superior nas penalidades, vencendo por 5 a 4, com brilho de Cássio, que defendeu duas cobranças.

O Palmeiras enfrentou o Santos, em duas partidas realizadas no Pacaembu. Na primeira, com mando santista, o Verdão surpreendeu e venceu por 1 a 0, com grande atuação de Jailson. No segundo jogo, que teve mando alviverde, foi a vez do Peixe dar o troco e vencer por 2 a 1. Nos pênaltis, o goleiro palmeirense voltou a brilhar e garantiu a classificação (5 a 3).

Corinthians quer abrir vantagem na Arena

O Corinthians sofreu com muitos desfalques nos últimos jogos, com jogadores que ficaram afastados por lesões e convocações, este problema foi reduzido para a decisão, com os selecionáveis retornando dos amistosos internacionais e alguns jogadores saindo do departamento médico.

Um retorno já é dado como certo para o time titular, o zagueiro Balbuena, que serviu a seleção paraguaia, estará disponível depois de ser desfalque nos últimos três jogos. Seu compatriota, Romero, também tem chances de iniciar jogando. Outra novidade é Jadson, que voltou a ser relacionado após três semanas fora, ele deve ficar no banco.

Herói da classificação nas semifinais, o goleiro Cássio espera que o Corinthians se imponha como mandante, para criar vantagem. No entanto, garantiu que o jogo não será definido apenas na partida deste sábado.

"São dois jogos, não acho que tenha que definir tudo numa partida só. São duas partidas, uma com a torcida a favor, outra contra. Temos que nos impor em casa, chegamos na final. Assim como eles, vamos em busca do título. O estádio estará lotado, e essa classificação nos deu confiança. Jogadores que estavam com problemas, lesionados, a tendência é que eles possam ir para o jogo. Queremos sair com a vantagem, mas sabemos que o título não sai em uma partida só. No nosso estádio, temos que nos impor como mandante", afirmou.

Foto: Friedemann Vogel | Getty Images

Palmeiras quer encerrar jejum no Paulistão

Em 2018, se completam dez anos da última conquista Alviverde no Campeonato Paulista, foi em 2008, quando o Palmeiras superou a Ponte Preta na final da competição. De lá pra cá, o Verdão ainda disputou apenas uma final, em 2015, mas perdeu para o Santos.

Assim como o arquirrival, o Palmeiras pode ter reforços para a decisão. Marcos Rocha, que desfalcou a equipe no último jogo, devido a uma lesão, tem grandes chances de estar disponível para a primeira partida da decisão. Borja, que estava servindo a seleção colombiana, é outro com possibilidades de ser titular, a decisão será de Roger Machado, que não deu indícios da sua escolha.

Capitão da equipe, Dudu falou sobre a expectativa para o reencontro com o arquirrival, agora decidindo o título estadual. O jogador vê um Palmeiras melhor após o primeiro Dérbi de 2018, ainda na primeira fase do Paulistão.

"Palmeiras e Corinthians já é um jogo especial. Ainda mais disputando um título que será muito importante para ambas equipes. A gente espera estar mais preparado, mais concentrado e mais focado para poder fazer uma boa final e conquistar o título, que tem muito tempo que o Palmeiras não ganha. Esse campeonato é muito importante pra gente, pra termos mais confiança pro restante do ano", declarou.