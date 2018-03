Em clássico quente, Palmeiras bate Corinthians e sai na frente na busca pelo título do Paulista

Como já é costume no Dérbi Paulista, Palmeiras e Corinthians protagonizaram um jogo bastante nervoso. No confronto de ida da final do Campeonato Paulista, disputado em Itaquera, a equipe alviverde conquistou o triunfo por 1 a 0, com direito a gol de Borja, e se aproximou do título.

As duas equipes se enfrentarão novamente no próximo domingo (8), às 16h, no jogo de volta. Com esse primeiro resultado, o Verdão precisa apenas de um empate para levantar a taça. Caso o Timão vença por um gol, a decisão será nos pênaltis; se vencer por dois ou mais, é campeão.

O clássico começou quente, com um princípio de confusão logo nos momentos iniciais. Com a bola rolando, no entanto, o primeiro destaque foi do Palmeiras: em cruzamento de Dudu, a bola bateu no travessão e voltou para Willian, que tocou de primeira para Borja. O colombiano, dentro da pequena área, não teve trabalho para abrir o placar.

O jogo continuou em um bom ritmo, com ambas as equipes criando oportunidades perigosas. O Verdão apostava em contra-ataques para ampliar o marcador, enquanto o Timão chegava com lances trabalhados, obrigando que Jailson entrasse em ação em chutes de Vital.

Apesar de boas jogadas durante o primeiro tempo, o momento mais marcante foi a briga generalizada antes do intervalo. Borja e Henrique dividiram uma bola na lateral, e os outros jogadores apareceram e aumentaram a situação. Tudo isso resultou nas expulsões de Felipe Melo e de Clayson, que já não se davam bem desde ano passado.

Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

No segundo tempo, poucas oportunidades claras. Durante muitos momentos, o jogo se mostrou bastante truncado, com faltas que impediram a progressão de jogadas. Mesmo assim, o Corinthians se mostrou superior, já que o Palmeiras não conseguia chegar com perigo em seus contra-ataques.

Dominando a posse de bola, o Timão buscou construir o jogo e atacar o adversário, bastante recuado nos minutos finais. No entanto, o Verdão se fechou na intermediária defensiva e conseguiu evitar um gol de empate, saindo de campo com a vitória por 1 a 0 e saindo com a vantagem para o jogo de volta.