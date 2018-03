Focado no Atlético Paranaense, São Paulo segue rotina de treinos no CT da Barra Funda

Após a eliminação no Campeonato Paulista diante do Corinthians, na última quarta-feira, o São Paulo seguiu preparação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Analisando o adversário, Atlético Paranaense, a equipe de Aguirre se reapresentou no CT da Barra Funda na sexta (30). Já no sábado (31), a equipe voltou a treinar e seguir preparação para o duelo, que acontece na próxima quarta (04), as 21h45 na Arena da Baixada.

Sem folga durante o feriado de páscoa, o elenco se encontrou na manhã deste sábado, e treinaram com bola e físico. Na primeira parte, o comandante Diego Aguirre, dividiu a equipe em dois times, e em campo reduzido. Depois, os jogadores seguiram o treinamento, mas com área maior.

Essa movimentação buscou trabalhar marcação, saída de jogo, posse de bola e também serviu para Aguirre ajustar o posicionamento do time. Já projetando que será um jogo complicado, a possível pressão que os jogadores sofrerão, também foi trabalhada no treinamento.

Para a partida diante do adversário paranaense, a comissão técnica não contará com a presença de Valdívia, porém, o recém contrato Régis, poderá integrar a equipe e participar da partida. Apesar do atleta já ter sido registrado pelo BID, ainda não pode atuar, e não participou do treino com os futuros colegas de equipe.

Foi a primeira vez que todo o elenco se reuniu após a eliminação no Campeonato Paulista. Aguirre dividiu o elenco em dois em um dos momentos, e enquanto alguns realizavam o treinamento citado acima, a outra parte trabalhava com os auxiliares, um treino especial de finalização.

O Tricolor volta a treinar na manhã do domingo (01), e seguirá focado para a partida da próxima quarta-feira.