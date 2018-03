Antes da final, Giovanni Augusto afirma: “Não adianta chegar e não conquistar o título”

O Vasco encerrou a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, que será disputada neste domingo (1º), contra o Botafogo. Após o treino, Giovanni Augusto falou com a imprensa.

O meia retornou de lesão na última quinta-feira (29), na semifinal, contra o Fluminense. Giovanni se machucou na estreia, contra a Portuguesa-RJ, e voltou fazendo gol no clássico que classificou o Gigante da Colina para decisão.

O jogador relembrou a contusão na estreia, mas se mostrou feliz com a recuperação rápida e com o gol em seu retorno: “Me lesionei na estreia, foi triste. Mas são coisas que acontecem. Me motivei para recuperar rápido. Conseguimos com sucesso, entrei e pude ajudar. Fiquei feliz pelo gol, e ainda mais pela classificação. Daqui para frente as coisas vão acontecer com naturalidade”.

Sobre sua posição em campo, o ex-Corinthians falou que prefere atuar como armador e comemorou poder atuar nessa função pelo Vasco: “Sempre esclareci que prefiro jogar como armador, foi como me destaquei no Atlético-MG. Fui contratado pelo Corinthians, que tinha uma outra forma, queriam que eu atuasse de ponta. Sei que posso render muito mais centralizado. Estou feliz nessa função”, afirmou.

Sobre a decisão, Giovanni Augusto falou sobre os potos fortes do Botafogo e alegou que o Almirante vem surpreendendo muitos até mesmo pela queda de rivais que estão acima, segundo ele, em alguns aspectos.

“Pelo investimento do Flamengo e pela crescente do Fluminense, que encontrou um padrão de jogo positivo, a gente surpreendeu muitos. Temos que dar continuidade. Não adianta chegar e não conquistar o título. O Botafogo tem jogadores de qualidade, vem evoluindo. Fez um grande jogo contra o Flamengo e mereceu estar na decisão. Tem uma bola aérea muito forte, temos que corrigir os erros”, finalizou.