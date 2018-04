Jogo Botafogo x Vasco da Gama AO VIVO na final do Campeonato Carioca 2018

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Vasco ao vivo minuto a minuto, partida válida pela final do Campeonato Carioca, a ser disputado no estádio Nilton Santos, neste domingo (1º), às 16h (de Brasília).

O último confronto entre as equipes aconteceu pela semifinal da Taça Rio, há 11 dias. No estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 2, em clássico emocionante do começo ao fim. Brenner, Igor Rabello e Luiz Fernando marcaram para o Glorioso, enquanto Erazo e Riascos fizeram a favor do Cruzmaltino.

O Nilton Santos é o palco do jogo Botafogo x Vasco ao vivo. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

No Vasco, Zé Ricardo não deu quaisquer pistas do time que irá atuar na final. A tendência, porém, é que repita o mesma equipe que bateu o Flu, com: Martín Silva, Rafael Galhardo, Paulão, Erazo e Fabrício; Desábato, Wellington, Yago Pikachu, Wagner (Paulinho) e Giovanni Augusto; Riascos.

Para o time que vai a campo, o técnico Alberto Valentim deve repetir o mesmo time que bateu o Flamengo na semifinal, com exceção de Kieza, que pode retornar na vaga de Brenner. Jefferson, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Marcelo, Rodrigo Lindoso, Luiz Fernando, Valência e Renatinho; Brenner (Kieza).

‘’O Botafogo é uma grande equipe, uma grande camisa. Mostrou isso na outra semifinal. Notamos o crescimento depois da chegada do Alberto Valentim. O time tem jogadores de muita qualidade, precisamos estar bem para fazermos dois bons jogos. Tivemos dois confrontos recentes, com uma vitória para cada lado. Isso mostra a igualdade, não tem favorito’’, afirmou Zé Ricardo.

‘’Quando o Zé iniciou, e ele foi o promissor dessa geração, principalmente saindo como interino, foi muito legal ver a diretoria do Flamengo acreditando no trabalho dele. Torcemos para que abra mais portas. Com todo respeito, lógico, ao pessoal que já tem muito tempo de estrada, mas a gente torce para que essa nova geração venha com força também. Que as pessoas e os dirigentes acreditem para abrir portas também. Tem espaço para todo mundo’’, disse Valentim.

A final deste domingo reserva o encontro entre dois técnicos da nova geração: Alberto Valentim e Zé Ricardo. O primeiro chegou ao Botafogo em fevereiro para substituir Felipe Conceição, outro comandante jovem no mercado. Já o segundo está no cargo desde agosto do ano passado, e assim como Alberto, pode conquistar o seu primeiro título pelo seu atual clube.

Botafogo x Vasco é o clássico menos vezes disputado na história do Campeonato Carioca. No total foram 340 partidas, com 148 vitórias vascaínas, 101 empates e somente 91 triunfos do Glorioso.

Já o Vasco venceu o Fluminense em clássico de cinco gols e duas viradas. O cruzmaltino saiu na frente com gol de Giovanni Augusto. Pedro e Sornoza marcaram e colocaram o Flu em vantagem. Mas Paulinho e o tento salvador de Fabricio no fim garantiram a classificação do Vasco.

Para chegar à final do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Flamengo na semifinal por 1 a 0. Luiz Fernando marcou o único gol do clássico. A eliminação do rubro-negro, por sua vez, culminou na demissão do técnico Paulo César Carpagiani.

Botafogo x Vasco decidem a terceira final de Estadual em quatro anos. Em 2015 e 2016, os times se enfrentaram e o cruzmaltino levou o título nas duas oportunidades.