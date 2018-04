Jovem e 'aposta' para 2018, Luiz Fernando 'se encontra' em momento decisivo para Botafogo

Por conta de sua condição financeira bastante complicada, o Botafogo vem se abstendo, nos últimos anos, de fazer contratações exorbitantes e "de luxo". Entretanto, mesmo com diversas limitações, o Alvinegro movimentou bastante o mercado de 2018, trazendo nomes como Rodrigo Aguirre, Renatinho e Kieza. Um deles foi o jovem Luiz Fernando, grande aposta da diretoria de General Severiano.

Contratado junto ao Atlético-GO por R$ 2,5 milhões - e incluindo a negociação do atacante Vinícius Tanque - Luiz Fernando participou de quase todos os jogos do Botafogo até o momento. Entretanto, viveu momentos de instabilidade e acabou tendo de amargar o banco de reservas por uma boa sequência de partidas.

Nos momentos decisivos, o jovem atacante vem crescendo. Tanto na semifinal da Taça Rio, contra o Vasco, quanto na semifinal do Estadual, contra o Flamengo, Luiz Fernando deixou sua marca. Contra os rubro-negros, anotou o que foi o gol da classificação à final. Relembre sua passagem pelo Botafogo até o momento.

Luiz Fernando chega com status de titular, mas produz pouco com Felipe Conceição

O atacante começou todas as partidas da Taça Guanabara - além da eliminação para a Aparecidense -, ainda sob o comando do técnico Felipe Conceição. E sua produção foi bastante abaixo do esperado. Em sete jogos, nenhum gol, críticas da torcida e, em dados momentos, aparente falta de confiança.

Em entrevista no mês de fevereiro, pouco depois da chegada de Alberto Valentim, Luiz Fernando tentou explicar um pouco de sua adaptação ao clube: "Eu tenho facilidade e gosto de jogar com liberdade na penúltima linha de ataque, flutuando por ali. Neste meu começo no Botafogo, por muitas vezes, fiquei mais preso em um dos lados, mas isso também faz parte da busca do entrosamento. Estou conhecendo os companheiros, e eles estão me conhecendo", disse ao Globoesporte.com.

Com Valentim, atacante amarga banco, mas volta a time titular em decisões

Depois da chegada de Alberto Valentim, o jogador ex-Atlético-GO comentou, na mesma entrevista acima, que tinha uma afinidade com o novo comandante, por conta do interesse que desenvolve na parte tática do futebol.

"Neste pouco tempo deu para perceber que é muito inteligente. Gosta também dessa parte tática, usa muito tempo nos treinos com isso. Está com uma motivação que podemos ver nos olhos. Acho que esse encontro dele com o Botafogo pode ser bastante proveitoso para as duas partes."

Alberto Valentim e Luiz Fernando vêm tendo um casamento bastante proveitoso em campo (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

E realmente foi proveitoso. Apesar de ter começado o trabalho colocando Luiz Fernando no banco, dando preferência a Ezequiel, o treinador sempre utilizou o camisa 11. A exceção ficou apenas para o jogo contra o Flamengo, pela Taça Rio. Quando voltou a ser titular, na semifinal do segundo turno, contra o Vasco, marcou um dos gols da vitória por 3 a 2.

Depois de uma derrota dolorida para o Fluminense na decisão da Taça Rio, a redenção de Luiz Fernando se consolidou no jogo contra o Flamengo, pelas semifinais gerais do Estadual. Com um primeiro tempo dos sonhos, o atacante foi um dos melhores em campo com a camisa alvinegra e, de quebra, ainda marcou o gol da classificação.