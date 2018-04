Botafogo chega à final do Campeonato Carioca com vantagem em decisões sobre Vasco

Em uma final recheada de aperitivos, Botafogo e Vasco duelam pela primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2018 neste domingo (1º), às 16:00, no Nilton Santos. Um destes aperitivos é o quantitativo de vitórias para cada lado na final da competição.

No Clássico da Amizade, o alvinegro tem vantagem quando são relembrados os confrontos nas finais da competição: 7 a 4. Porém, nas duas últimas vezes que os clubes se encontraram na final, o cruzmaltino ganhou as duas, com invencibilidade: 3 vitórias e um empate, em 2015 e 2016.

O Botafogo fora campeão em cima do Vasco nos anos de 1930, 1935, 1948, 1961, 1968, 1990 e 1997. Já o cruzmaltino levantou a taça contra o clube de General Severiano em 1945, 1947, 2015 e 2016.

No último título do Botafogo neste clássico, em 2017, o clube de General Severiano entrou em campo após 3 turnos com 4 pontos de vantagem, jogando a obrigação ao cruzmaltino de vencer os dois jogos. O Vasco chegou a vencer a primeira partida por 1 a 0, porém na segunda o Botafogo garantiu o título com uma simples vitória por 1 a 0 com gol de Dimba.

O confronto ganha mais aperitivos em relação ao número total de títulos cariocas: vencendo, o Botafogo fica a 3 títulos do Vasco nos títulos cariocas: até o presente momento o alvinegro possui 20, enquanto o cruzmaltino, 24.

Você acompanha a cobertura completa em tempo real da final do Campeonato Carioca 2018 entre Botafogo e Vasco na VAVEL Brasil.