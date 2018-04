Jogo Grêmio x Brasil de Pelotas AO VIVO online pela final do Campeonato Gaúcho 2018 (0-0)

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do grande jogo Grêmio x Brasil de Pelotas ao vivo. Os rivais se enfrentam neste domingo (1º), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Fique conosco!

A primeira vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho 2018 foi justamente contra o Brasil de Pelotas, na sétima rodada. O Tricolor bateu o Xavante, de virada, por 2 a 1. Alisson e Luan marcaram os gols do Grêmio. Robério balançou as redes para o Xavante.

Grêmio

Voltou abrir 3 a 0 na partida de ida das semifinais, contra o Avenida. Porém, dessa vez, fora de casa. Na volta, diante de seu torcedor, segurou o empate em 1 a 1 e chegou na decisão.

Nas quartas de final, o Tricolor teve o Inter novamente pela frente. Venceu a primeira partida, na Arena, por 3 a 0 e mesmo com uma derrota, por 2 a 0, no Beira-Rio, conseguiu seguir na competição.

O Grêmio conquistou a vaga no mata-mata na última rodada da fase classificatória, vencendo o Internacional, maior rival.

No meio do caminho o Tricolor conquistou o título da Recopa Sul-Americana e isso ajudou na motivação dos atletas.

Já o Grêmio, de Renato Gaúcho, fez aquela campanha da virada. O time começou a competição com a equipe de transição e foi conquistar a primeira vitória apenas na sétima rodada.

Brasil de Pelotas

+Nos pênaltis, Brasil de Pelotas elimina São José e está na final do Campeonato Gaúcho

Nas quartas de final, o Rubro-negro eliminou o São Luiz e nas semifinais precisou ir até os pênaltis para eliminar o São José.

O Brasil de Pelotas soma sete vitórias, seis empates e duas rodadas em 15 jogos. O Xavante marcou 18 gols e sofreu 11.

(Foto: Jonathan Silva / GE Brasil)

Fato que rendeu ao Xavante o título do centenário da Federação Gaúcha de Futebol.

O Brasil de Pelotas fez uma grande campanha no Gauchão. Sob o comando de Clemer, o time da zona Sul do estado terminou a primeira fase na liderança, ficando na frente de Caxias e Internacional.

Porém, em uma forma diferente de disputa, o Brasil ficou com o vice-campeonato também em 1983.

Já o Brasil de Pelotas está na fila a mais tempo. O clube Xavante não chega em um final de Campeonato Gaúcho há 63 anos. A última vez foi contra o Internacional, de Larry, em 1955. O Brasil-RS terminou com o vice-campeonato

O Grêmio está desde 2015 sem disputar uma final de campeonato estadual. Em 2015 o Tricolor foi superado pelo Internacional e terminou como vice-campeão.

Grêmio e Brasil de Pelotas voltam a disputar uma final de Campeonato Gaúcho após muito tempo.