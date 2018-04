Após 99 anos, Grêmio e Brasil de Pelotas reeditam primeira final do Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida de ida, válida pela final do Campeonato Gaúcho 2018, sendo disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

ÁRBITRO: Anderson Daronco vai apitar o duelo do próximo domingo (1º), 16h, na Arena do Grêmio. Ele será auxiliado por José Eduardo Calza e Leirson Peng Martins.

O Campeonato Gaúcho está na reta final. Faltam apenas 180 minutos para conhecermos o novo campeão da competição. De um lado o atual campeão da Copa Libertadores da América, o Grêmio. Do outro o melhor time da primeira fase do Gauchão, o Brasil de Pelotas. Os primeiros 90 minutos acontecem neste domingo (1º), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Renato Gaúcho não divulga escalação

Embora não Renato Gaúcho não tenha divulgado a escalação, o Grêmio deve entrar em campo com o que tem de melhor. Como a grande decisão será fora de casa, o Tricolor quer abrir uma boa vantagem jogando em seus domínios. A única dúvida que fica é no meio de campo. Renato ainda não escolheu o parceiro de Arthur. As opções do treinador são Maicon e Jailson. Como pretende jogar para vencer, Maicon, Capitão do time, é o mais cotado, por conta da qualidade técnica.

+Grêmio volta à final do Campeonato Gaúcho após três anos

"Tá todo mundo com muita fome. Muita vontade dar mais uma volta olímpica. É sempre bom jogar com Maicon, Arthur, Jailson, Michel. Isso mostra a força do nosso elenco. Quem o treinador optar, quem vai ganhar é o Grêmio. Todo mundo está preparado. Quem e quando o Renato escolher, nós temos que pensar em fazer um grande jogo", disse o lateral-esquerdo Bruno Cortez.

+Campeonato Gaúcho: Grêmio dá volta por cima e chega à final do Gauchão 2018

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Maicon (Jaílson), Alisson, Luan e Everton; Jael.

Brasil de Pelotas chega falando em favoritismo do Grêmio

Dono da melhor campanha, até aqui, no Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas quer chegar na decisão sem o peso do favoritismo ao título. A equipe Pelotense volta a uma final de estadual após 63 anos. O feito foi conquistado após sete vitórias, seis empates e duas derrotas, nas fases anteriores. O Xavante chega na Arena com moral. Os comandados de Clemer devem fazer um bom jogo e levar a decisão para Pelotas. O treinador rubro-negro deve mandar a campo o time que vem dando certo durante o campeonatato.

+O Retorno do Brasil de Pelotas em uma final de Gauchão depois de 63 anos

“O favoritismo é do Grêmio. Mas eu tenho que motivar meus jogadores e fazer com que eles entrem confiantes. O nosso sonho é ser campeão. Se não desviarmos o foco, a gente consegue superar", projetou Clemer, técnico do Xavante.

+Brasil de Pelotas e Clemer: a parceria que levou o Xavante à final do Gauchão 2018

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Éder Sciola, Heverton, Leandro Camilo e Artur; Leandro Leite, Valdemir, Van Basty, Mossoró e Alisson Farias; Robério.