Recordar é viver: com gol no fim, Vasco vence Botafogo no jogo de ida da final do Carioca de 2015

Vasco e Botafogo se reencontram neste domingo (1º), para decidir quem será o grande campeão estadual do Rio de Janeiro neste ano de 2018. Os dois alvinegros já se encontraram recentemente em duas finais, as de 2015 e 2016.

A VAVEL Brasil relembra agora o jogo de ida da decisão do Cariocão de 2015, que teve vitória do Almirante por 1 a 0 com gol de Rafael Silva, ex-atacante cruz-maltino e atualmente no Bragantino.

Como foi o jogo:

A bola rolou no Mario Filho com o Botafogo indo para cima. Aos 20 segundos, Arão, na época ainda do Glorioso, cruzou e Bill cabeceou para defesa de Martin Silva. O Vasco respondeu com um forte chute de Júlio dos Santos, mas a bola subiu e foi para fora.

O clube de São Januário seguiu indo para cima. Primeiro, Dagoberto deu um lindo lençol em Diego Giaretta e bateu para fora. Depois, Giaretta falhou após lançamento de Rodrigo e Júlio dos Santos tentou encobrir Renan mas acabou jogando pela linha de fundo.

No primeiro tempo de amplo domínio vascaíno, Madson recebeu na direita e cruzou para trás e Marcinho chegou batendo forte mas a bola subiu muito e saiu no lance que fechou o primeiro tempo sem gols no Maracanã.

Na etapa final, a melhor chance do time de General Severiano até então veio com Bill. Após lançamento de William Arão, Pimpão ganhou na corrida de Luan, cruzou para o camisa 9 que ganhou de Madson e encobriu o goleiro da seleção uruguaia e do Vasco, mas mandou para fora.

A resposta veio logo depois com o paraguaio Julio dos Santos. Após cobrança de escanteio, o camisa 7, na época, subiu livre pra cabecear mas a bola passou com muito perigo a direita do gol de Renan. Pimpão respondeu para o Glorioso, chutando forte de dentro da grande área mas por cima da meta de Martin Silva.

A grande chance do Botafogo no jogo veio com William Arão. Após bola enfiada por Carleto, o volante invadiu a grande área se antecipando a marcação e acertou o travessão com uma forte finalização.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o Vasco resolveu a primeira partida. Bernardo cobrou falta dentro da área, a bola passou por todo mundo menos por Rafael Silva que apareceu para decretar a vitória do Almirante pelo placar mínimo.

Confira o gol da vitória do vascaína: