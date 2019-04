Carneiro vê São Paulo como gigante e quer manter tradição uruguaia no clube

Anunciado na tarde desta segunda-feira, o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, de 22 anos, ex-Defensor do Uruguai, deu entrevista exclusiva para a spfctv, canal do Youtube do clube do Morumbi, e falou sobre suas expectativas dentro do time paulista, além de lembrar de nomes como os ídolos Luis Fabiano e Kaká e afirmar que quer manter tradição uruguaia positiva no tricolor.

Contratado por aproximadamente US$ 800 mil (R$ 2,6 milhões) e tendo assinado por três anos, com vínculo até 31 de março de 2021, o jovem atacante afirmou que o time de 2005 do São Paulo, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes sobre o Liverpool, marcou sua infância, quando tinha apenas nove anos.

“Incrível, porque gosto muito de futebol. Ainda que o futebol brasileiro não apareça tanto no Uruguai, mas há anos o São Paulo é o clube brasileiro mais conhecido no Uruguai, pelos uruguaios que jogaram. Me lembro da campanha de 2005 do Lugano. Foi o que me marcou e era um dos clubes que mais conhecia do Brasil. Jogadores como Kaká também, que se falava muito também pela altura, velocidade e capacidade técnica”, declarou Gonzalo ao canal oficial do tricolor.

Carneiro, que chega ao São Paulo com grande participação de Lugano na negociação, comentou que quando soube que o time paulista o desejava, não poderia perder esta oportunidade: “Quando soube da possibilidade do São Paulo não queria perder. Não esperava um clube tão grande do Brasil e do mundo, com tantos títulos. Muito feliz e agradecido. O São Paulo é o time do Brasil que mais vi e sempre gostei. Por exemplo, atacantes como Luis Fabiano é um dos que mais seguia, pela qualidade e condições que sempre teve”.

Pedro Rocha, Darío Pereyra e Diego Lugano são grandes ídolos do clube do Morumbi e uruguaios. O atacante de 22 anos espera manter a tradição uruguaia existente no São Paulo, juntamente com o treinador Diego Aguirre, que também é uruguaio e atuou como jogador no tricolor na década de 90. “É um lindo desafio. Além do desafio, venho com gana de vencer e deixar uma boa impressão como tantos uruguaios que triunfaram aqui. Fui bem tratado pelos companheiros ontem (domingo). É um prazer e venho ajudar dentro e fora do campo”.

+ Indicado por Lugano, atacante uruguaio Gonzalo Carneiro é anunciado pelo São Paulo

+ Com volta de jogadores convocados, Aguirre esboça mudanças táticas no São Paulo

+ Com trabalhos no gramado, Valdívia segue processo de recuperação após lesão