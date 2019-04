Destaque em vitória contra Salgueiro, jovem Pardal comemora oportunidade no Sport

Apesar da equipe leonina ter entrado em campo sem muitas pretensões, a vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, nesta segunda-feira (2), além de garantir o Sport em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano 2018, serviu como forma de preparação para o Campeonato Brasileiro e deu oportunidade de alguns jogadores mostrarem serviço.

Autor de dois gols e destaque da vitória rubro-negra, o jovem Pablo Pardal, de 18 anos, comemorou o seu momento no clube. “Me sinto muito feliz. Ficar fora da Copa São Paulo foi um erro meu, mas graças a Deus dei a volta por cima e hoje pude ajudar minha equipe. Agora sou um homem de verdade e vou lutar para estar no time de cima, se Deus quiser. Estou trabalhando para isso, estou na briga por outra posição também. A que chegar para mim vou me esforçar ao máximo”, declarou o meio-campista.

Outro destaque da partida foi o meia Marlone, com participação direta nos três gols da partida. “A gente foi feliz, entrando com honra, como tínhamos falado durante a semana passada. Infelizmente não é a situação que a gente queria, mas isso não tira a grandeza e a história do Sport dentro no cenário nacional. Eu tinha a meta de ser campeão pernambucano, mas na vida temos altos e baixos, infelizmente é assim. Entramos com honra e profissionalismo e pudemos fazer um grande jogo. E eu fui feliz participando dos três gols”, complementou Marlone.