Resultado de Atlético-PR x São Paulo na Copa do Brasil 2018 (2-1)

Próxima partida do São Paulo: Contra o Rosario, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pela Copa Sul-americana.

Próxima partida do Atlético-PR: Contra o Coritiba, domingo (08), às 16h00, pela do Campeonato Paranaense.

Público presente: 24.545 mil torcedores.

Paulo André na saída de campo: “Resultado importante para nós, contra um time que vem crescendo bastante. Tivemos boas chances. A bola sobrou para mim, foi do jeito que deu, consegui ajudar a equipe. Senti uma contratura na posterior, achei que ia passar, não passou, preferi sair para não comprometer. Para o próximo jogo, vai estar tudo legal".

Nenê na saída de campo: "O juiz deu falta numa hora que achamos que não era, depois teve confusão entre alguns jogadores, estávamos separando. Não é nada de mais, coisas do jogo".

Agora as equipes de São Paulo e Atlético-PR se enfrentam dia 19 de abril, às 19h15, no Morumbi pelo jogo da volta. O Furacão vai com a vantagem para o jogo da volta.

49?‘/2ºT - FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! O Atlético-PR consegue manter a invencibilidade dentro de casa contra o São Paulo, vencendo por 2 a 1.

45?‘/2ºT - Árbitro sinaliza mais quatro minutos de acréscimos. Vamos aos 49.

42?‘/2ºT - UUUUUUUUUUHHHHHH! Reinaldo deixa bola com Nenê, que gira e manda chute ao gol. A zaga desviou e mandou para escanteio.

41?‘/2ºT - Apesar da vantagem do Furacão, nesse segundo tempo o Tricolor voltou com força total. Porém não conseguiu virar.

40?‘/2ºT - Atlético-PR 2x1 São Paulo.

39?‘/2ºT - UUUUUUUUUUUHHHHHH! Reinaldo arrisca chute no gol, bola parece desviar mas é apenas tiro de meta.

35?‘/2ºT - São Paulo trabalha bola, sobra fica com eles, time do Atlético-PR se fecha e dificulta cada vez mais o jogo.

32?‘/2ºT - SIDÃOOOOOOOOOOO!!! Nikão manda uma pancada no gol do São Paulo, mas Sidão se estica e faz defesa sensacional.

30??‘/2ºT - Atlético-PR 2x1 São Paulo.

25?‘/2ºT - Nenê cobra falta na entrada da área, mas bola sai apesar de oferecer perigo ao goleiro Santos.

22?‘/2ºT - JOGO SENSACIONAL NA ARENA DA BAIXADA! Incendiando a partida, as duas equipes jogam de igual para igual em busca da vitória. O São Paulo ataca a todo momento.

19?‘/2ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SÃO PAULO!!! Tréllez marca após lindo cruzamento rastreio de Reinaldo, se antencipando ao zagueiro e batendo no contrapé do goleiro Santos.

15?‘/2ºT - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO ATLÉTICO-PR!!!!! Em cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo falha e Paulo André toca na bola e entra no gol.

12?‘/2ºT - PRA FORAAAAAAAA!!!! Carleto domina bola recebida por Guilherme, da um toque por cima do gol e quase marca.

?10‘/2ºT - Atlético-PR 1x0 São Paulo

9?‘/2ºT - UUUUUUUHHHHHHHH!!! Nikão recebe um excelente passe dentro da área, arrisca mas bola vai pra fora.

7?‘/2ºT - Vale lembrar que o São Paulo nunca venceu o Atlético-PR dentro da Arena da Baixada. Com esse resultado, o tabu é mantido.

5?‘/2ºT - Petros trabalha com Militão mas é interceptado pelo jogador do Atlético-PR. O São Paulo tenta mas não consegue armar para finalizar ao gol.

2?‘/2ºT - VOLTOU COM TUDO! Nesse segundo tempo o São Paulo iniciou com garra total. Armando ataque, tocando a bola e procurando marcar, mas agora com paciência.

0?‘/2ºT - BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA! Atlético-PR 1x0 São Paulo.

Times retornam ao campo para começar a segunda etapa.

46?‘/1ºT - FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR arranca na frente após gol do Pablo, aos 22 minutos. São Paulo voltará em busca da virada. Placar de 1 a 0.

45?‘/1ºT - Árbitro sinaliza apenas um minuto de acréscimo. Vamos aos 46 minutos!

43?‘/1ºT - QUASE! Carleto cobra falta dentro da área, bola sobra com Veiga que aparece livre e tenta dominar, mas não consegue alcançar a bola.

42?‘/1ºT - Já chegamos a poucos minutos para o fim do primeiro tempo. Aproveitamento do São Paulo foi nulo até agora.

39?‘/1ºT - Apesar da boa passe de bola, justamente por tocar muito o time do Atlético-PR acaba sendo desarmado. Porém, o São Paulo não tira proveito para finalizar.

36’/1ºT - Tréllez finaliza de cabeça após lançamento de bola na área. Porém, a finalização de cabeça não da em nada e a bola vai para fora. São Paulo tem números baixos em finalizações.

33?‘/1ºT - A lentidão no jogo é nítida. O trabalho e giro de bola é muito bem executado pelo Atlético. O toque de bola entre eles faz com que o São Paulo saia para o jogo.

30?‘/1ºT - Atlético-PR 1x0 São Paulo.

27?‘/1ºT - Atlético-PR mantém a serenidade e procura trabalhar com tranquilidade a bola na defesa. Busca o contra-ataque e furar o bloqueio.

22??‘/1ºT - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO ATLÉTICO-PR!!! Bola sobra para Pablo, que interfere a jogada. Ele tenta trabalhar a bola com Guilherme, não consegue, então chuta no gol e marca.

17?‘/1ºT - UHHHHHHHHHHHHH!!!! Lucho recebe passe perfeito na área, tenta cruzamento, a zaga do São Paulo tenta tirar mas por sorte a bola sobra com Sidão.

14‘/1ºT - Tréllez fica com a sobra da bola, gira, se livra da marcação e bate em direção ao gol. Ofereceu perigo, mas a bola saiu.

11’/1ºT - Nenê recebe bola pela esquerda, corta e manda uma bomba no gol. No entanto, a bola saiu à direita do gol.

9’/1ºT - São Paulo tem duas oportunidades seguidas mas acaba tomando contra-ataque nas duas vezes. Em um deles, foi reclamado de pênalti, mas não houve nada no Nikão.

7’/1ºT - Carleto cruza na área, Pablo domina mas assistente marca impedimento. Torcedores cantam alto na Arena!

3’/1ºT - Até agora o jogo tá misto e com muita troca de passe. Porém, é nítido que o São Paulo está jogando recuado e esperando o Atlético-PR atacar.

0’/1ºT - BOLA ROLANDO! Começa o primeiro tempo na Arena da Baixada entre Atlético-PR e São Paulo.

20h25 - Times já desceram para o vestiário e terminaram o treino. Agora é seguir orientações dos seus respectivos técnicos e esperar para o início da partida.

Lei do ex? Marcos Guilherme, jogador do São Paulo, foi relevado pelo Atlético-PR. Em 2015, o jogador marcou contra o time. Será que hoje terá lei do ex de novo?

21h10 - Times aquecem em campo! Jogadores do São Paulo fazem reconhecimento do gramado da Arena.

TÁ CHEGANDO A HORA! Faltam apenas 40 minutos para o início do duelo pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil em busca da classificação para as oitavas-de-finais.

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Reinaldo; Petros, Jucilei, Liziero; Nenê, Tréllez, Marcos Guilherme.

Atlético-PR: Santos; Paulo André, Esteban Pavez e Thiago Heleno; Jonathan, Raphael Veiga, Lucho González e Thiago Carleto; Nikão, Guilherme e Pablo.

TIMES ESCALADOS! Confira as opções dos técnicos para a partida de hoje.

20h47 - O São Paulo já chegou no estádio também. Clima quente para o confronto de hoje!

A partir de agora você acompanha detalhes antes do jogo e toda a preparação dos jogadores. A partida já já irá começar!

20h20 - Ônibus do Atlético-PR chegou ao estádio! Os jogadores do São Paulo ainda não chegaram.

Faltam cerca de uma hora e 45 minutos para o início da partida. Times ainda não chegaram no estádio, mas os torcedores estão se acomodando.

Acaba de se abrir os portões da Arena da Baixada! Torcedores já entram para o espetáculo de partida que teremos nesta noite.

Alô, torcedor! Seja bem-vindo a mais uma transmissão pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha todas as curiosidades da partida entre Atlético-PR x São Paulo ao vivo, e às 21h45, você acompanha lance a lance em tempo real.

Regra da Copa do Brasil: é mata-mata com jogo de ida e volta. Quem vencer na Arena da Baixada vai para o Morumbi com uma certa vantagem para passar de fase. A próxima fase (oitavas de final), terá definição nos confrontos através do sorteio.

A arbitragem conta com Claudio Francisco Lima e Silva (quem apitará o jogo), auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Ailton Farias da Silva. Todos são do Sergipe.

Vale lembrar que é importante a vitória para os dois, pois quem vencer o confronto terá a vantagem para a partida de volta das quartas de final. Porém, os dois times tem 100% de aproveitamento na competição. O São Paulo eliminou o Madureira, CSA-AL e o CRB-AL. O Atlético também ainda não perdeu, eliminando Caxias-RS, Tubarão-SC e Ceará

A última vez que ambos se enfrentaram foi em outubro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O São Paulo garantiu uma vitória por 2 a .

Histórico de confronto: o retrospecto entre as equipes é equilibrado. Ao todo, são 49 jogos, com 17 vitórias para o Atlético-PR, 16 vitória do São Paulo e 16 empates. Por mais que a vantagem seja do Furacão, o São Paulo marcou 63 vezes, levando 59 gols.

Desfalques no Tricolor paulista: Anderson Martins (dores na região dorsal), Júnior Tavares (contratura no adutor direito) e Valdívia (estiramento na região posterior da coxa esquerda).

Desfalques no Furacão: Nenhum.

O Atlético-PR vem de uma derrota contra o Coritiba por 1 a 0, pelo Campeonato Paranaense. Já o São Paulo também vem de derrota para o Corinthians após classificação ser decidida nos pênaltis pelo Campeonato Paulista.

Érico Leonan / saopaulofc.net

Diego Aguirre fez mudanças consideráveis o São Paulo. Além da volta de Rodrigo Caio e Cueva, o time conta também com alternativas táticas, já que houve testes durante os treinos da semana.

Miguel Locatelli/Site Oficial

Fernando Diniz, técnico do Furacão, desenvolveu um bom trabalho durante a semana com o foco na Copa do Brasil, apesar da final do Campeonato Paranaense no final de semana. Thiago Heleno está de volta após suspensão.

Marcinho, do Atlético-PR, afirmou: "O São Paulo nunca ganhou aqui na Arena, e é esse fator casa que temos que explorar, com o apoio do nosso torcedor", disse.

Nenê afirma que esse tabu o motiva mais: "Tabu é feito para ser quebrado. Mas realmente não sabia disso, fiquei até surpreso. São difíceis de vencer aqui, mas não sabia que nunca havíamos vencido. É uma motivação a mais sim, mas dentro de campo você esquece e pensa no que fazer para buscar a vitória e ir para São Paulo tranquilo com um resultado positivo", afirmou.

O retrospecto na Arena da Baixada é bem negativo para o time paulista. Ao todo, são 17 jogos, com 12 derrotas e cinco empates.

Os times irão se enfrentar na Arena da Baixada, mando do Furacão. O Tricolor paulista vai em busca de um bom resultado fora de casa e procura quebrar um tabu importantíssimo: vencer pela primeira vez o Atlético-PR na Arena da Baixada.