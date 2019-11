Resultado Cruzeiro x Vasco pela Copa Libertadores 2018 (0 - 0)

Obrigado pela companhia, torcedor. O tempo real fica por aqui. Acompanhe o pós-jogo em nosso site.

COMO ESTÁ O GRUPO ATÉ AQUI



Racing (ARG) - 4 pontos

Universidad do Chile (CHI) - 4 pontos

Cruzeiro (BRA) - 1 ponto

Vasco (BRA) - 1 ponto

49" FINAL DE JOGO!

Empate em 0 a 0 no Mineirão.

48" Caio Monteiro recupera bola na esquerda, tenta infiltração para Ríos, mas é cortado por Léo.

47" UHHHH

Andrés Ríos recebe no meio, arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol de Fábio.

45" AÍ NÃO...

Sassá recebe pela esquerda, tenta driblar Galhardo, mas se atrapalha e sai com bola e tudo.

45" Sobe a placa, quatro minutos de acréscimo.

43" Arrascaeta tenta cruzamento para a área, pega mal na bola e a posse é de Martín Silva. Segue 0 a 0.

42" Evander levanta na área celeste, mas Dedé corta sem perigo. Bola do Cruzeiro.

40" Sassá tenta ganhar de Galhardo no corpo, mas comete falta no lateral vascaíno.

39" Fabrício arrisca de fora da área, mas pega mal na bola e manda para fora.

DESDOBRAMENTOS!

Paulinho já está no banco, assistindo o jogo com o cotovelo no lugar. Após a partida, o jovem fará novos exames.

38" Ezequiel tenta ligação direta com Sassá, mas Erazo fica com ela.

36" SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Mancuello entra no lugar de Ariel Cabral.

35" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Caio Monteiro entra no lugar de Riascos.

34" MAIS UMA VEZ!

Sassá recebe de Thiago Neves na área, é marcado por Erazo e cai mais uma vez dentro da área cruzmaltina.

32" Arrascaeta cruza pela direita, acha Sassá na área, mas atacante disputa com Erazo. Juiz inverte posse de bola e dá tiro de meta.

31" Thiago Neves cobra mal e a bola fica no meio do caminho.

30" Ariel sofre falta de Desábato perto da área cruzmaltina. Bom momento para o Cruzeiro.

29" Thiago Neves arrisca da entrada da área e Martín Silva salva novamente o Vasco. Na sequência, bola sobra para Sassá, mas o goleiro consegue evitar a finalização.

27" Paulinho foi direto para a ambulância com o cotovelo fora do lugar. Contusão séria da joia cruzmaltina.

SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Andrés Rios entra no lugar de Paulinho.

25" Paulinho sai de maca após torcer o braço em uma queda, momento preocupante para o Vasco. Ríos vem aí.

24" MARTÍIIIN!

Cruzeiro abre contra-ataque, Robinho acha Sassá na área. Atacante limpa jogada, sai de cara para Martín Silva, mas o uruguaio salva o Vasco mais uma vez.

23" No novo levantamento, Dedé afasta o perigo.

23" Galhardo cobra escanteio pela direita, acha Paulão, que cabeceia para baixo e a bola desvia em Dedé. Outro escanteio para o Vasco.

22" Thiago Neves aciona Egídio na ponta esquerda, lateral levanta na área, mas Martín Silva fica com ela.

21" Paulinho tenta jogada com Evander, a bola sobra para o meia dentro da área celeste, mas o camisa 10 comete falta em Ariel.

19" MARTÍN SILVA!

Goleiro salva o Vasco duas vezes. Robinho arrisca de fora da área e o goleiro cruzmaltino cai no canto direito para espalmar. Na sequência, Sassá pega o rebote, mas Martín aparece de novo.

18" Evander tabela com Pikachu e tenta chuta de fora; bola bate em Ariel.

16" Egídio tenta achar Sassá na área, mas o atacante escorrega e a bola fica com o time cruzmaltino.

14" FÁAAAAAAAABIO!

Paulinho mais uma vez finaliza de fora da área, a bola desvia em Ariel e quase mata o goleiro celeste. Defesaça do goleiro cruzeirense.

14" Paulinho cai pela esquerda, aciona Evander na ponta, mas o meia não consegue bom cruzamento. Bola do Cruzeiro.

12" FÁBIO NELA!

Paulinho tabelou com Pikachu, recebeu no meio e arriscou de fora da área, mas sem muito perigo.

11" Fabrício recebe na esquerda, tenta cruzamento mas Dedé afasta.

9" PAULÃO!

Ezequiel cruza rasteiro na área, Thiago Neves faz corta-luz. A bola ia sobrar para Arrascaeta, mas o zagueiro vascaíno interceptou.

8" NÃO VALE MAIS NADA!

Thiago Neves acha Sassá sozinho na frente, mas o auxiliar levanta a bandeira.

7" Pikachu recebe pela direita, cruza, mas a bola pega força demais e fica com Ezequiel.

5" Jogo recomeça mais pegado. Muitas faltas e jogadas duras até aqui.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai Lucas Romero, entra Ezequiel.

4" Não vai dar para Romero. Lateral sente dores após lance com Paulinho. Ezequiel no aquecimento.

2" CARTÃO AMARELO!

Lucas Romero recebe cartão após carrinho em cima de Paulinho.

1" Arrascaeta chega pela esquerda e cruza buscando Sassá na área. A bola sai forte demais e fica com Fabrício.

0" SUBSTITUIÇÕES DO INTERVALO:



Cruzeiro: Sassá entra no lugar de Rafinha

Vasco: Evander entra no lugar de Wagner

0" ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO

NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO:

Finalizações: CRU 7 x 2 VAS

Chances reais de gol: CRU 1 x 1 VAS

Bolas levantadas: CRU 16 x 7 VAS

Faltas cometidas: CRU 4 x 5 VAS

Passes errados: CRU 10 x 14 VAS

Desarmes: CRU 7 x 19 VAS

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

Placar zerado até aqui.

45' Thiago Neves cobra falta no segundo pau, mas Fabrício corta antes da finalização celeste.

44' Thiago Neves recebe pela esquerda e sofre falta de Paulão. Bom momento para o Cruzeiro.

43' Galhardo mais uma vez não consegue levantar a bola com perigo.

42' Paulão lança Riascos na área, Dedé ganha do atacante mas corta para trás. Escanteio para o Vasco.

39' PAULÃO MAIS UMA VEZ!

Arrascaeta leva pela esquerda, tenta finta em Paulão, mas o zagueiro corta na hora certa. Segue 0 a 0.

36' ESTÁ LÁ E CÁ!

Arrascaeta cruza na área cruzmaltina e Fabrício corta. Na sequência, Wagner leva pela esquerda e toca em Paulinho. Atacante tenta encontrar Riascos na pequena área mas é interceptado por Egídio.

33' Rafinha levanta na área, Dedé cabeceia, mas a bola passa por cima do gol cruzmaltino.

32' CADÊ? NÃO APARECEU NINGUÉM!

Rafinha recebe na direita, cruza para o meio da área mas Arrascaeta não consegue tocar. Bola passou na frente de Martín Silva.

31' PAULÃO!

Arrascaeta cobra no segundo pau, acha Dedé sozinho, que finaliza bem mas a bola explode no zagueiro cruzmaltino.

30' Cruzeiro troca passes dentro da área cruzmaltina. Rafinha recebe de Thiago Neves na pequena área, mas manda em cima de Paulão.

27' QUE FURADA

Paulão acha Fabrício aberto na linha de fundo, lança o lateral, mas o jogador não consegue dominar.

24' QUASE O PRIMEIRO!

Galhardo levanta fechado na área, ninguém corta e a bola passa tirando tinta da trave de Fábio.

23' SEM SUCESSO MAIS UMA VEZ

Wagner levanta sem perigo no primeiro pau, na sobra, Rafinha faz falta em Pikachu.

23' Léo se joga na área e manda a bola de Riascos para fora; novo escanteio para o Vasco.

20' Galhardo agora cobra no segundo pau e mais uma vez a zaga celeste afasta. Segue 0 a 0.

20' Galhardo cobra escanteio no primeiro pau, e Henrique manda para a linha de fundo.

18' Cruzeiro chega pela direita. Rafinha acha Ariel dentro da área, volante não consegue girar e volta no meia, que cruza para a área sem sucesso.

17' Cruzeiro troca passes na defesa e no meio de campo, não sofre sustos e por enquanto, domina o jogo.

15' Robinho cruza na área cruzmaltina, Thiago Neves fura e na sobra Henrique manda em cima da zaga vascaína.

14' Arrascaeta cobra com muita força e a bola passa por todo mundo. Segue 0 a 0.

13' Arrascaeta cai pela esquerda, tenta passar por Galhardo e é derrubado pelo lateral.

11' Wellington carrega a bola até a entrada da área do Cruzeiro, tenta botar na frente de Henrique e cai na disputa. Árbitro manda o jogo seguir.

10' Dedé encontra Egídio na linha de fundo, mas lateral é interceptado pelo seu ex-companheiro Rafael Galhardo.

8' MAIS UMA VEZ ELE

Paulinho trabalha bem pelo lado esquerdo, cruza para Riascos, mas o atacante não consegue chegar na bola.

7' Paulinho procura Pikachu na ponta direita, mas bola é interceptada por Ariel Cabral.

6' Egídio recebe de Thiago Neves na esquerda, leva até o fundo, mas cruza mal. Bola com Martín Silva.

4' Arrascaeta desarma Wagner no meio campo, aciona Thiago Neves na ponta esquerda, mas o meia não consegue mandar bola para a área. Posse do Vasco.

4' Paulão corta a bola na área, na sobra, Robinho acha Thiago Neves na pequena área mas o meia chuta por cima de Martín Silva.

3' Rafinha responde pela direita, tenta jogada mas é bloqueado por Erazo. Escanteio para o Cruzeiro.

2' Paulinho recebe pela esquerda, finge finalização, mas esquece na hora do chute é interceptado.

1' Rafinha aperta saída de bola de Fabrício, mas cede lateral ao Vasco.

0' COMEÇA CEDO!

Erazo erra na saída de bola e Arrascaeta finaliza de fora da área, mas sem perigo ao gol de Martín Silva.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Times já em campo. Vai rolar a bola já já!

Tá chegando a hora. Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro e Vasco e você acompanhará tudo em tempo real. Fique conosco!

Escalação do Cruzeiro para enfrentar o Vasco pela Copa Libertadores. pic.twitter.com/ZuBa39epYi — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 4 de abril de 2018

ESCALAÇÕES DIVULGADAS



Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Rafinha e Arrascaeta; Thiago Neves.



Vasco: Martín Silva; Rafael Galhardo, Erazo, Paulão e Henrique; Wellington, Desábato e Wagner; Pikachu, Paulinho e Riascos.

Boa noite torcedor. Hoje é dia de Copa Libertadores! Cruzeiro x Vasco ao vivo se enfrentarão pela segunda fase do torneio e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

O PALCO DO CONFRONTO

A partida será realizada no Estádio do Mineirão. Com capacidade para 62 mil pessoas, o estádio foi um dos reformados para a Copa do Mundo de 2014.



(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

CRUZEIRO

DESEMPENHO NA LIBERTADORES: Enfrentando, talvez, o maior adversário do grupo, o Cruzeiro estreou com derrota. Na Avellaneda, diante do Racing, o time sucumbiu a força dos argentinos e perdeu por 4 a 2.

FINAL DO ESTADUAL: Apesar do favoritismo diante do Atlético-MG, o Cruzeiro sofreu no primeiro tempo e saiu atrás no confronto contra o Galo. Para ser campeão, o time precisa reverter o placar de 3 a 1, sofrido no primeiro jogo.

POSSIBILIDADES: Após a derrota para o Galo, Mano precisará fazer algumas mudanças no time. Entre elas, Arrascaeta pode ganhar uma vaga no meio campo. Na lateral, Edílson voltou a treinar com bola mas deve ser banco. No ataque, Sassá é cotado para a vaga de Raniel.

PROVÁVEL TIME: Fábio; Lucas Romero, Léo (Dedé), Murillo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Sassá (Raniel).

VASCO DA GAMA

DESEMPENHO NA LIBERTADORES: Assim como o Cruzeiro, o Vasco estreou com derrota. No caso do Cruz-Maltino o revés veio diante da sua torcida, em São Januário, após o gol de Araos da Universidad do Chile.

FINAL DO ESTADUAL: Se na Libertadores o Gigante da Colina ainda não engrenou, no estadual o time já venceu a primeira partida da final, diante do Botafogo no Nilton Santos.

MUDANÇAS: Para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Zé Ricardo terá a volta do lateral esquerdo Henrique e o atacante Paulinho, que está 100% apto para a partida. Entretanto, Zé Ricardo não poderá contar com Giovanni Augusto, lesionado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Martín Silva; Rafael Galhardo, Erazo, Paulão e Henrique; Wellington, Desábato e Wagner; Pikachu, Paulinho e Riascos.

COMO ESTÁ O GRUPO ATÉ AQUI

Após a primeira rodada, em que as duas equipes brasileiras perderam, o grupo 5 está da seguinte forma: