Renato Gaúcho não fala sobre Flamengo e afirma: "Sou funcionário do Grêmio"

A primeira vitória do Grêmio pela Copa Libertadores da América 2018 veio na noite desta quarta-feira (4). Em casa, o atual campeão da competição atropelou o Monagas-VEN com quatro gols. O Tricolor iniciou a partida com dificuldades, mas Jael, Everton, Luan e Cícero balançaram as redes na segunda etapa.

Mesmo com uma grande vitória na principal competição do continente, as principais perguntas feitas ao treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, foram sobre uma possível contratação dele pelo Flamengo. Renato fez questão de falar que segue com o pensamento na final do Gauchão e que é funcionário do Tricolor:

"Não quero falar nada não. Eu respeito quem fala, escreve. Eles não estão sabendo da história. Estou preocupado com meu grupo, minha cabeça está totalmente voltada para o Grêmio. Sou funcionário do Grêmio, muito feliz, estou em uma semana de decisão. Minha cabeça está totalmente voltada para domingo", declarou Renato.

Vice-presidente de futebol do Grêmio, Duda Kroeff falou praticamente a mesma coisa minutos antes de Renato e ainda citou o caso de Geromel no Palmeiras para exemplificar.

Duda Kroeff: "Nesse momento eu digo: o Renato é o treinador do Grêmio. Sempre tem essas histórias, recentemente colocaram o Geromel no Palmeiras." — Grêmio VAVEL (@Gremio_VAVEL) 5 de abril de 2018

Apesar de dizer que é funcionário do Grêmio, Renato Gaúcho deixou uma dúvida no ar quando declarou o seguinte: "se vocês fizerem a mesma pergunta (no domingo, após a final do Gauchão), talvez eu tenha uma resposta diferente, falou o treinador.

Renato Gaúcho também falou sobre a partida. O treinador Gremista voltou a citar o grande número de jogos em um curto espaço de tempo para justificar as dificuldades encontradas pela equipe no primeiro tempo:

"Quanto ao jogo, tivemos um pouco dificuldades no primeiro tempo. As mesmas dificuldades que tivemos contra o Brasil de Pelotas. Conversamos no intervalo e a equipe voltou diferente. Temos que dar um desconto, né. Fica difícil jogarmos decisões a cada três dias com a mesma equipe", finalizou o comandante.

Com Renato Gaúcho a beira do gramado, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (8) pela segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor pode perder por até três gols de diferença para o Brasil de Pelotas que sai do estádio Bento Freitas com a taça da competição estadual.