Botafogo firma patrocínios pontuais para segundo jogo da final do Campeonato Carioca

O Botafogo fechou dois patrocínios pontuais para a partida deste domingo (8) no Maracanã, diante do Vasco, válida pela segunda parte da final do Campeonato Carioca 2018, que teve o primeiro duelo terminado em vitória do cruzmaltino, por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos.

Rede Supermarket e Blindados Segurança & Vigilância são as marcas que estarão estampadas na camisa alvinegra na decisão. A Rede Supermarket terá as mangas como ponto de exposição, enquanto a Blindados Segurança & Vigilância ficará no esterno, parte superior do peito, entre o escudo e a fornecedora de matérias esportivos Topper.

As duas marcas se juntarão à Caixa Econômica Federal, patrocinadora master do clube, Neto's, empresa alimentícia de coxinhas de Felipe Neto, a Cercred e a Pega Carga como as estampas que aparecem na camisa do clube de General Severiano.