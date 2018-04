Vale o título! Cruzeiro e Atlético brigarão pela conquista do Campeonato Mineiro no Mineirão

INCIDENCIAS: Segunda partida da final do Campeonato Mineiro 2018. Partida será disputada no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), às 16 horas.

Chegou a hora! Neste domingo (8), Cruzeiro e Atlético entrarão em campo decidindo quem conquistará o Campeonato Mineiro de 2018. O jogo será no Mineirão, às 16hs. No primeiro jogo, o Galo venceu por 3 a 1, o que dá ao clube alvinegro a vantagem de perder por até um gol de diferença. Já os celestes só serão campeões caso vençam por dois ou mais gols de frente aos atleticanos.

Os cruzeirenses realizaram uma campanha sensacional na primeira fase. Somaram 29 pontos, sem perder uma partida sequer. No mata-mata, deixou Patrocinense e Tupi para trás, também de forma invicta, sofrendo apenas três gols em todo o campeonato.

Já o Atlético passou por momentos de incertezas, com troca de técnico no começo do Campeonato Mineiro, além de atuações e o time sem padrão tático. A entrada de Thiago Larghi interinamente no comando técnico do Galo resultou em mudanças sentidas em campo. O alvinegro conseguiu a classificação, passou bem pelas fases eliminatórias até chegar a decisão e reverter a vantagem que outrora era celeste.

Caso vença o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro chegará ao seu 37º título estadual. O último foi em 2014, derrotando o Atlético com dois empates em 0 a 0.

Mano Menezes confirma Edilson e faz mistério sobre formação inicial

Com dúvidas, o técnico Mano Menezes aproveitou o tempo que tem para fazer mistério sobre o time que entrará em campo diante do Atlético. Porém, adiantou presenças e situações que deverão ocorrer para a partida de domingo, como a volta de Edilson e a chance para o atacante David, que será relacionado pela primeira vez.

"Tenho planos. Os dois - Edilson e David - estarão relacionados. O David, se tiver que entrar, vai entrar na segunda parte para fazer algo específico que é sua característica. Abrir a jogada, o flanco, partir com o drible para cima de um jogador de defesa. É a característica dele, se entrar, vai ser para fazer isso", declarou o treinador.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Sobre o provável time, Mano Menezes poderá ter como desfalque o volante Lucas Romero, com dores na coxa esquerda. Atacante Raniel, ausente diante do Vasco da Gama, na última quarta-feira, pode ficar de fora. Sassá, que entrou no segundo tempo do primeiro jogo da final deverá substituí-lo.

O treinador celeste ainda tem outras opções, como escalar o meia Arrascaeta e tentar uma formação utilizando Thiago Neves como um falso centroavante (falso 9), tentativa feita em outras oportunidades.

Larghi também faz mistério, mas time deve ser o mesmo da primeira final

Diferente do que se imaginava nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético entrou na semana do clássico em estado de graça. Neste meio tempo, goleou o Ferroviário-CE, pela Copa do Brasil, por 4 a 0, se dando ao luxo de poupar jogadores e encerrar a partida diante dos cearenses com apenas três jogadores considerados titulares: Victor, Gabriel e Cazares.

Foto: Bruno Cantini/Atlético

Sem dar pistas a ninguém sobre o provável time que entrará em campo, o técnico Thiago Larghi deu a receita do que o Atlético deve fazer em campo para segurar o Cruzeiro e sair de campo campeão mineiro.

"A gente sabe que não pode abrir mão da nossa pegada, da marcação, do respeito ao adversário, de tratar a partida com seriedade. Nossos pés estão no chão, nosso grupo sabe disso. É trabalhar passo a passo ainda durante o treino esta semana o que a gente ainda tem que fazer e viver cada dia de treino da melhor maneira possível, aproveitar da melhor maneira possível para se preparar, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil", ressaltou o treinador.

Sobre o time, o técnico Thiago Larghi faz mistério, mas a equipe deve ser a mesma do primeiro jogo da final, no Independência. Leonardo Silva, Adilson, Elias e Luan, poupados contra o Ferroviário estão confirmados.