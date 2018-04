Com apoio da torcida, Palmeiras encerra preparação para a final do Paulistão

Na manhã deste sábado (7), o Palmeiras treinou pela última vez antes do grande clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque. A grande atração, no entanto, não foi nenhum segredo tático revelado sobre a equipe alviverde, cerca de 35.000 torcedores tiveram o prazer de acompanhar a sua equipe antes da final do Estadual.

A entrada poderia ser adquirida com a doação de um quilo de alimento. Os Palestrinos aproveitaram a oportunidade para entrar com bandeiras de mastro, diversos instrumentos e faixas que normalmente não são permitidos nos jogos.

O treino teve início por volta das dez horas da manhã. Inicialmente, os jogadores fizeram a famosa roda do bobinho para aquecer, enquanto os goleiros faziam seu aquecimento próprio. Momento esse que foi seguido dos exercícios físicos tradicionais pré-treino. A primeira atividade, de fato, foi o treino de bola parada.

Roger separou as equipes em dois grupos, que no caso faziam treinos intercalados de bola parada ofensiva e defensiva. Nessa hora foi possível ter o conhecimento do time que deve ir a campo contra o Corinthians, no domingo. O Palmeiras deve utilizar o tradicional 4-2-3-1, com: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís; Moisés, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Borja, William.

Na reta final do treinamento, Roger Machado organizou um rachão que envolveu todos os jogadores que treinavam. Metade deles ficaram de colete vermelho, e a outra com o uniforme Palmeirense. Os atletas utilizaram apenas a metade do campo e fizeram a festa torcida, que a cada gol comemoravam como se fosse um jogo oficial.

Elenco reunido antes do treinamento (Samuel Soares/VAVEL Brasil)

O Palmeiras enfrenta o seu rival Corinthians, neste domingo (8), no Allianz Parque pelo jogo da volta da final do Campeonato Paulista. O Verdão venceu a primeira partida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.