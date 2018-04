Campeonato Paraense 2018: tudo que você precisa saber sobre Remo x Paysandu

Iniciado ainda em janeiro, o Campeonato Paraense 2018 está na final, visando definir o campeão da 105ª edição. Na tarde deste domingo (8), no Mangueirão às 16h, Remo e Paysandu definem a disputa pela taça, sendo realizada a partida de volta, pois na ida no último domingo (1º) a equipe azulina venceu por 2 a 1 e saiu em vantagem.

Escalações prováveis

Azulinos jogam pelo empate e devem ter escalação mantida para a volta (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

Remo: Vinícius; Gustavo, Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha; Dudu e Felipe Recife; Adenilson; Elielton, Isac e Jayme

Desfalques: goleiro Douglas (estiramento grau 2 na panturrilha), zagueiro Martony (dores no adutor da coxa direita) e volante Geandro (dores na panturrilha)

Papão ainda está com o time titular indefinido para grande decisão do Estadual (Foto: Jorge Luiz/Paysandu)

Paysandu: Marcão; Matheus Silva, Edimar (Diego Ivo), Perema e Matheus Müller; Willyam e Nando Carandina; Danilo Pires (Pedro Carmona); Moisés, Walter e Mike

Desfalques: lateral-direito Maicon Silva (suspenso e lesionado), meia Ryan Williams (não ficou regularizado a tempo) e volantes Cáceres e Renato Augusto (lesionados)

Dúvida: Cassiano (sofreu lesão muscular na ida, porém ainda não está 100%)

Arbitragem

A arbitragem para o clássico vai ser formada por profissionais de fora do estado. Quem apita é Anderson Daronco, que integra o escalão do Rio Grande do Sul e da Fifa. Os auxiliares vão ser Alessandro Álvaro de Matos, da Bahia, e Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, membros também do internacional

Números

Em toda a história, total de 744 partidas entre Remo e Paysandu, com 259 vitórias a favor do Leão, 252 empates e 232 triunfos do Papão. Em 2018, foram realizados três confrontos, todos com resultado positivo a favor dos azulinos. Foram 947 gols marcados pelos remistas, enquanto que os bicolores assinalaram 943