Jogo Remo x Paysandu ao vivo online no Campeonato Paraense 2018

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de Remo x Paysandu ao vivo, no jogo de volta da final do Campeonato Paraense 2018. O duelo acontece na tarde deste domingo (8), às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

Além deles, o lateral-direito Maicon Silva está suspenso e Matheus Silva é quem ganha a vaga. Motivado pelas entradas no time, Matheus celebra os momentos defendidos pelo clube, garantindo realizar um sonho: "Atuar no Paysandu é a realização de um sonho para mim e estar decidindo um clássico, agora, é um sonho maior ainda que estou almejando", declarou o atleta bicolor

Como Cassiano, artilheiro na temporada, foi substituído por um problema muscular e é dúvida, Walter é esperado para fazer a referência do ataque, com Mike e Moisés caindo pelas pontas. Apesar das indefinições, há duas ausências já certas ao treinador do Papão. Os volantes Cáceres e Renato Augusto, lesionados, realizam tratamento intensivo, podendo ser vetados

No meio-campo, Carandina é cotado para fazer a cabeça de área ao lado do jovem Willyam. A indefinição de Dado é na armação, pois Danilo Pires vinha atuando mais recuado, Walter atuando no setor e Fábio Matos, por outro lado, era opção por conta de atuação abaixo do esperado

O técnico Dado Cavalcanti tem à disposição o zagueiro Diego Ivo, volante Nando Carandina e meia Pedro Carmona, com boa possibilidade de todos serem acionados entre os titulares. Na zaga, Edimar disputa o espaço com Diego, enquanto Perema segue mantido entre os 11

"Nós jogamos pelo empate e, então, dos três resultados nós temos dois. Agora temos que saber administrar essa vantagem e a história já diz que Re-Pa não tem quem possa dizer que esse é favorito. É difícil, em clássico inclusive. Já joguei Ba-Vi várias vezes, joguei em Recife vários Sport e Santa Cruz, que são os mais ferrenhos", disse

O comandante leonino, no entanto, busca esquecer o favoritismo por ter dois de três resultados possíveis a seu favor e foca apenas em tranquilizar o elenco. De acordo com o técnico, o clássico traz toda a imprevisibilidade e dificuldades durante os 90 minutos

Em contrapartida, Giva está com três desfalques já certos, todos por conta de lesão. São o goleiro Douglas, com estiramento grau 2 na panturrilha, o zagueiro Martony, ainda com dores no adutor da coxa direita, e o volante Geandro, com dores na panturrilha

Durante a semana, porém, o treinador azulino ganhou a opção do lateral-direito Levy, vetado da partida de semana passada. Antes na transição, o lateral-direito Diego Superti, volante Leandro Brasília e atacante Gabriel Lima já estão disponíveis para atuar

Por ter vencido o primeiro duelo por 2 a 1 e jogar por qualquer empate, o Remo terá vida mais tranquila na volta. Além disso, Givanildo não possui problemas para definir a equipe, devendo repetir a escalação utilizada na ida