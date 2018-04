Recuperados, Anderson Martins e Valdívia voltam a treinar com elenco do São Paulo

Google Plus

A atividade do São Paulo, realizada no CT da Barra Funda na manhã deste sábado (7), contou com a reintegração de dois jogadores: Anderson Martins e Valdívia. Lesionados há algum tempo, eles voltaram a treinar normalmente e podem voltar a jogar.

A última sexta-feira (6) foi de folga para grande parte do elenco tricolor, exceto para esses dois atletas, que trabalharam com bola. Agora, o zagueiro está curado das dores na região dorsal, enquanto o meia-atacante se recuperou de um leve estiramento na coxa. Assim, a tendência é que eles sejam relacionados para o próximo confronto.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

Assim, o técnico Diego Aguirre dividiu grupos: enquanto um fez treino técnico em campo separado, outro (considerado titular) realizou um coletivo contra o sub-19. Assim, a equipe esquematizada pelo uruguaio tem os seguintes nomes: Sidão; Éder Militão, Arboleda e Rodrigo Caio; Régis, Jucilei, Petros, Lucas Fernandes e Reinaldo; Nene e Tréllez.

O Tricolor enfrentará o Rosario Central na próxima quinta-feira (12), estreando em sua única competição internacional da temporada: a Copa Sul-Americana. Depois, fará duelo contra o Paraná, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

