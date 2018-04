Jogo Vasco x Botafogo AO VIVO online na final do Campeonato Carioca 2018

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA final do CAMPEONATO BRASILEIRO, REALIZADA NO ESTÁDIO DO MARACANÃ.

O PALCO DO CONFRONTO

A partida será realizada no Estádio do Maracanã. Com capacidade para 78.838 mil pessoas, o estádio foi um dos reformados para a Copa do Mundo de 2014.



Estádio do Maracanã, o palco do jogo Vasco x Botafogo ao vivo (Foto: Clive Rose/Getty Images)

VASCO DA GAMA

ÚLTIMOS DIAS: Além do resultado diante do Cruzeiro na Libertadores, o Vasco sofreu, talvez, a principal baixa do ano até aqui. Paulinho sofreu uma lesão no ombro e não jogará a final Vasco x Botafogo ao vivo.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL: Foi sofrido mas o Vasco levou a melhor no jogo de ida. Com o gol de Ríos aos 48 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino chega com a vantagem de um gol no Maracanã.

MUDANÇAS: Sem Paulinho, lesionado, Zé Ricardo deve optar pela volta do atacante Andrés Rios ao time. Na lateral esquerda, Henrique já está totalmente recuperado e deve ser o titular no lugar de Fabrício. Wellignton, suspenso, também não joga.

Vasco x Botafogo PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Martín Silva; Rafael Galhardo, Paulão, Erazo e Henrique; Desábato, Evander (Andrey) e Wagner; Pikachu, Ríos e Riascos.

BOTAFOGO

ÚLTIMOS DIAS: Ao contrário do técnico do Vasco e do Zé Ricardo, o Botafogo de Alberto Valentim teve uma semana inteira livre desde o jogo contra o Cruz-Maltino, na final do Carioca.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL: Bem taticamente, o Botafogo sofreu com as investidas cruzmaltinas pelo lado do campo. O Alvinegro também não contava com a estrela de Pikachu, autor de dois gols no primeiro tempo.

MUDANÇAS: Sem o capitão Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Fernandes, recuperado de uma lesão, deve ser o titular. Na 'luta' pela braçadeira, Jefferson e Carli são as opções.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO no Vasco x Botafogo ao vivo hoje: Gatito; Marcinho, Rabello, Carli e Moisés; Matheus Fernandes (Gustavo Bochecha), Marcelo e Renatinho; Léo Valência, Luiz Fernando e Brenner.