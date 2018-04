Paulinho passa por cirurgia no cotovelo e desfalca Vasco por quatro meses

Google Plus

O atacante Paulinho foi operado na manhã deste sábado (7) no Rio, em um hospital da Barra da Tijuca. A cirurgia foi feita com sucesso, porém as notícias não são boas para o torcedor vascaíno: o atleta ficará quatro meses fora dos gramados.

Em coletiva realizada pelo vice médico do Vasco, Celso Monteiro, houve o esclarecimento da cirurgia realizada e lamentações por parte do médico: "A cirurgia ocorreu dentro do previsto, foi colocada uma placa para não causa instabilidade na articulação. Sem intercorrências. Infelizmente o prazo de retorno é de quatro meses. Como o cotovelo é uma articulação muito usada em quedas, existe o risco de ele ter um choque em um treino ou atividade física e causar alguma coisa adversa. Entendemos que esse é o tempo correto de retorno."

Depois de conversar com Paulinho, Celso Monteiro disse que o jovem atacante está bastante triste com toda a situação, ainda mais pelo bom momento que vivia, antes da contusão.

Um jogador de 17 anos, começando a decolar... fica triste. Está preocupado - disse o médico

Se o atleta se recuperar dentro desse prazo de quatro meses, Paulinho estará a disposição somente na 24º rodada do Campeonato Brasileiro, em agosto, contra o Vitória. O jogador poderá voltar antes deste prazo, contudo, vai depender de como será o seu rendimento na recuperação.