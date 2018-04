Com força máxima, Atlético-MG divulga lista de relacionados para clássico contra o Cruzeiro

O Atlético-MG disputa neste domingo (8) a segunda partida da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. A lista dos 23 atletas relacionados para o jogo, divulgada pela comissão técnica na tarde de véspera do duelo, conta com o retorno de titulares que haviam sido poupados na goleada alvinegra por 4 a 0 em cima do Ferroviário-CE, na última quarta-feira (4), pela Copa do Brasil.

O atacante Alerrandro, destaque da base atleticana, se reintegra à equipe principal após ser convocado para representar a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos, no final de março, contra o México. O zagueiro Felipe Santana, relacionado no último clássico, não aparece na lista atual de Thiago Larghi.

O último treino da equipe, realizado na manhã desse sábado (7) foi fechado para a imprensa, mas a escalação oficial deve ser a mesma do confronto contra o Ferroviário-CE. Agora em vantagem, o Atlético-MG poderá conquistar o bicampeonato mesmo se perder por um gol de diferença.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Victor, Cleiton e Michael;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo;

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva e Bremer;

Meio-campistas: Arouca, Adilson, Yago, Elias, Gustavo Blanco, Cazares e Tomás Andrade;

Atacantes: Rogér Guedes, Erik, Otero, Luan, Alerrandro e Ricardo Oliveira.