Jogo Cruzeiro x Atlético-MG AO VIVO online pela final do Campeonato Mineiro

Boa tarde, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partida entre Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo pela final do Campeonato Mineiro, às 16h.

OLHA O GALO!

Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares E Otero; Ricardo Oliveira.

OLHA O CRUZEIRO!

Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Sassá.

A arbitragem para o confronto será de Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.

O primeiro duelo da final do Estadual deu Atlético. No Independência, o Alvinegro superou o Cruzeiro por 3 a 1. Com gols de Ricardo Oliveira (duas vezes) e Adilson. A Raposa diminuiu com Arrascaeta.

ÚLTIMO JOGO DO CRUZEIRO!

Pela Libertadores, Cruzeiro e Vasco da Gama empataram por 0 a 0, no Mineirão.

ÚLTIMO JOGO DO ATLÉTICO!

Pela Copa do Brasil, o Atlético superou o Ferroviário-CE por 4 a 0, no Independência.

FALA, LARGHI!

"A gente sabe que não pode abrir mão da nossa pegada, da marcação, do respeito ao adversário, de tratar a partida com seriedade. Nossos pés estão no chão, nosso grupo sabe disso. É trabalhar passo a passo ainda durante o treino esta semana o que a gente ainda tem que fazer e viver cada dia de treino da melhor maneira possível, aproveitar da melhor maneira possível para se preparar, porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil", disse o treinador.

FALA, MANO!

"Tenho planos. Os dois - Edilson e David - estarão relacionados. O David, se tiver que entrar, vai entrar na segunda parte para fazer algo específico que é sua característica. Abrir a jogada, o flanco, partir com o drible para cima de um jogador de defesa. É a característica dele, se entrar, vai ser para fazer isso", declarou o técnico celeste.