Figueirense vence Chapecoense e é campeão do Campeonato Catarinense (0-2)

CHAPECOENSE 0x2 FIGUEIRENSE

O FURACÃO É CAMPEÃO CATARINENSE DE 2018!

FINAL DE JOGO NA ARENA CONDÁ!!!! O FIGUEIRENSE É CAMPEÃO CATARINENSE 2018! 18º TÍTULO DA HISTÓRIA DO CLUBE. Chapecoense 0x2 Figueirense

46'/2ºt Cartão amarelo para Amaral, da Chapecoense. Volante fez falta em cima de André Luis na lateral do campo

45'/2ºt Canteros arrisca chute rasteiro de longe, porém Denis faz outra defesa sem problemas

45'/2ºt Juiz adiciona quatro minutos de acréscimo

44'/2ºt Apodi chuta cruzado do lado direito, mas Denis segura firme

40'/2ºt André Luis ajeita da direita, toca por trás da defesa e Maikon Leite sai de frente para o gol, toca por baixo de Jandrei e amplia na reta final do jogo. Chape 0x2 Figueirense

40'/2ºt GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE!!!! MAIKON LEITE! FIGUEIRA MUITO PERTO DO TÍTULO. CHAPECOENSE 0x2 FIGUEIRENSE

39'/2ºt Em cobrança ensaiada de falta, Canteros rola para a entrada da área, desvia no árbitro e Bruno Pacheco finaliza da entrada da área, mas manda muito longe do gol

36'/2ºt TRAVESSÃO! Canteros bate falta colocada e acerta o travessão de Denis! Quase o empate da Chape

35'/2ºt André Luis também toma cartão amarelo por reclamação. Três cartões em uma falta

33'/2ºt Cartão amarelo para Nogueira, do Figueirense. Zagueiro deu carrinho em Arthur Caíke na entrada da área. Jorge Henrique também é advertido por reclamação

32'/2ºt Público na Arena Condá: 18.064 torcedores

32'/2ºt Pequena confusão na saída de Ferrareis: o jogador caiu para ser susbtituído e foi cobrado por Guilherme na saída do gramado

29'/2ºt Última alteração no Figueirense: sai Gustavo Ferrareis, entra Maikon Leite

27'/2ºt Segunda mudança do Figueirense: sai Betinho, entra Pereira

26'/2ºt DENIS DEFENDE! Canteros bate falta frontal, a bola desvia na barreira e quase confunde Denis, mas o goleiro se recupera e espalma

25'/2ºt Arthur Caíke tem boa chance em cobrança de falta frontal à área, mas bate na barreira

21'/2ºt QUASE! Arthur Caíke recebe de Bruno Pacheco, gira para cima da marcação e arrisca de fora da área, mandando perto do ângulo

21'/2ºt Renan Mota cai no gramado e é substituído por João Lucas. Primeira alteração do Figueirense

19'/2ºt Última alteração na Chapecoense: sai Guilherme, entra Arthur Caíke

19'/2ºt ESPALMA DENIS! Apodi recebe lançamento na direita, invade a área e arrisca chute forte, mas Denis salva o Figueirense

15'/2ºt IMPEDIDO! Wellington Paulista desvia de cabeça chute de Amaral e acerta o travessão, mas a arbitragem parou o lance por claro impedimento do artilheiro da Chapecoense

14'/2ºt DENIS! Wellington Paulista recebe de Bruno Pacheco na entrada da área, ajeita o corpo e bate no campo, mas o goleiro do Figueira segura firme

13'/2ºt PRA LONGE! Apodi recebe lançamento na linha de fundo e toca para trás, onde Guilherme aparece com espaço para bater de primeira, mas manda por cima do gol. Boa chance criada pela Chapecoense

10'/2ºt André Luis toma uma bolada no rosto após chute de Thyere e fica caído. Na sequência, após atendimento, sai de campo andando o atacante do Figueirense

7'/2ºt Márcio Araújo fica com espaço na intermediária e arrisca chute de longe, mas a bola raspa em Zé Antônio e vai por cima do gol. Arbitragem marca tiro de meta

4'/2ºt Lazaroni puxa bom contra-ataque, abre para a direita e André Luis cruza para o meio da área, mas Thyere aparece no meio do caminho para cortar

3'/2ºt Ferrareis recebe de Lazaroni dentro da área, mas se atrapalha no domínio e Jandrei sai do gol para segurar firme

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para o segundo tempo de Chapecoense 0x1 Figueirense

Gilson Kleina faz duas alterações na Chapecoense: saem Eduardo e Luiz Antônio, entram Apodi e Vinícius

Gustavo Ferrareis, autor do gol do Figueirense. "A gente sabe que o Jandrei joga adiantado e treinamos os chutes de longe. Fico feliz por ter acertado um belo chute. Temos que manter o que fizemos no primeiro tempo, marcando forte"

Jandrei, goleiro da Chapecoense. "Não conseguimos impor o nosso ritmo, nossa técnica. Um pouco de tensão pela final. Vamos ver o que o Gilson (Kleina) tem para nos dizer no intervalo"

APITA O ÁRBITRO! Final de primeiro tempo na Arena Condá: Chapecoense 0x1 Figueirense

44' Árbitro aponta três minutos de acréscimo

40' Renan Mota cai após trombada com Bruno Pacheco e fica caído. Jogador do Figueira recebe atendimento, mas volta rapidamente para o campo

37' Cartão amarelo para Renan Mota, do Figueirense. Meio-campista dá carrinho em Márcio Araújo perto do círculo central e leva o primeiro amarelo para o Figueira no jogo

35' Luiz Antônio recebe de Canteros, arrisca chute cruzado e Nogueira aparece no meio da caminho para desviar para fora

33' SALVA DENIS! Canteros cruza na segunda trave e Guilherme sobe mais alto para cabecear, mas para em defesa de Denis

33' Bola volta a rolar em Chapecó

30' Parada técnica na Arena Condá

28' Canteros cobra escanteio na primeira trave e Guilherme desvia de cabeça, mas manda longe do gol de Denis

23' POR CIMA! Jorge Henrique recebe na entrada da área após troca de passes no campo de ataque e arrisca chute forte, mas manda por cima

20' DENIS!!! Após cobrança de falta rápida, Bruno Pacheco arrisca de fora da área e Denis cai no canto para mandar para fora

19' PRA FORA! André Luis recebe cruzamento de Renan Mota e desvia de cabeça, perto da trave esquerda de Jandrei

18' Guiherme lança para Eduardo, que aparece dentro da área no meio de dois e tenta finalizar, mas a bola rebate no lateral da Chape e sai pela linha de fundo

17' Canteros bate escanteio para a área e Amaral desvia de cabeça, mas Denis faz defesa tranquila

13' Gustavo Ferrareis recebe da intermediária, deixa a bola quicar e arrisca de longe. Jandrei tenta se recuperar, encosta na bola, mas não evita o primeiro do jogo! Chape 0x1 Figueirense

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE!!!!!! GUSTAVO FERRAREIS! DE MUITO LONGE! CHAPECOENSE 0x1 FIGUEIRENSE

11' Cartão amarelo para Wellington Paulista, da Chapecoense. Primeiro cartão do jogo: atacante da Chape faz duas faltas em sequência, e o árbitro aplica a advertência

8' Wellington Paulista recebe passe de Luiz Antônio em profundidade, mas a arbitragem para o lance por conta de impedimento

4' Ferrareis recebe na esquerda da área e, com pouco ângulo, arrisca para o gol, mas Jandrei segura sem problemas

3' Betinho recebe na intermediária, fica de frente para a meta e arrisca de longe, mas manda por cima

1' Lazaroni avança pela esquerda e arrisca chute cruzado: a bola passa pelos atacantes, e perto do goleiro Jandrei, mas sai pela linha de fundo

COMEÇA NA ARENA CONDÁ! Vale o título do Campeonato Catarinense! Já se enfrentam Chapecoense e Figueirense

Chapecoense jogando com seu tradicional uniforme verde. Figueirense entra em campo com o uniforme número 2: branco com detalhes em preto

Hino do estado de Santa Catarina executado em Chapecó

Hino nacional sendo tocado na Arena Condá

Jogo terá paralisação aos 30 minutos de cada tempo por conta do calor em Chapecó

Milton Cruz confirma o Figueirense com: Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann, Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Betinho; Renan Mota, Jorge Henrique, Gustavo Ferrareis; André Luís

Chapecoense confirmada pelo técnico Gilson Kleina: Jandrei; Eduardo, Douglas, Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Luiz Antônio, Canteros; Guilherme, Wellington Paulista

Boa tarde torcedor! Neste domingo (8), se enfrentam Chapecoense e Figueirense pelo título do Campeonato Catarinense 2018. Acompanhe com a gente na VAVEL Brasil

Uma novidade para a final do Catarinense é a presença do árbitro de vídeo. Rafael Traci, do Paraná, será o árbitro principal do VAR, auxiliado por Carlos Berkenbrock. Vai ser a primeiro vez que o recurso eletrônico é utilizado em Santa Catarina.

A arbitragem da partida será comandada por Bráulio da Silva Machado, que será auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Helton Nunes

Pré-jogo: Chapecoense enfrenta Figueirense buscando inédito tricampeonato catarinense

Pré-jogo: Figueirense entra em campo contra Chape de olho no 18º título do Campeonato Catarinense

Já Milton Cruz deve escalar Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann, Guilherme Lazaroni; Betinho, Zé Antônio, Maikon Leite (Renan Mota), Jorge Henrique, João Paulo (Gustavo Ferrareis); André Luis.

Os dois técnicos fizeram mistérios na escalação. Gilson Kleina deve mandar a campo Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro, Bruno Pacheco; Amaral, Luiz Antônio (Elicarlos), Márcio Araújo, Canteros; Guilherme, Wellington Paulista

O artilheiro da Chapecoense no Campeonato Catarinense é Wellington Paulista, com sete gols. No lado do Figueirense, André Luis marcou seis

Os desfalques da Chapecoense são o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Khevin e o atacante Perotti, todos machucados. O Figueirense não pode contar com o zagueiro Cleberson e o atacante Felipe Amorim

Nas duas partidas da fase de classificação, a Chapecoense se deu melhor no confronto direto: 0 a 0, na 8ª rodada, em Florianópolis e 3 a 2 para a Chape, na 17ª, em Chapecó

O Figueirense terminou a primeira fase na segunda colocação do Campeonato Catarinense. Conquistou 10 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O Figueira marcou 24 gol e sofreu 14

Em 18 partidas na fase de classificação, a Chapecoense somou 41 pontos: venceu 12, empatou cinco e perdeu apenas uma: 1 a 0 para o Hercílio Luz, quando poupava titulares por conta da Libertadores. O time teve a melhor defesa do Catarinense, com oito gols sofridos, e o segundo melhor ataque: 25 gols marcados - o Tubarão marcou 26. O Verdão somou cinco pontos a mais que o Figueirense, e teve 15 de vantagem para o Tubarão, terceiro colocado

A Chapecoense jogará a partida única da decisão do Campeonato Catarinense na Arena Condá por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. O empate no tempo normal levará o jogo para os pênaltis

Já o Figueirense é o detentor de mais títulos na história de Santa Catarina: 17, um a mais que o arquirrival Avaí. O último deles foi conquistado em 2015, contra o Joinville.

A Chapecoense é a quinta maior campeã catarinense, com seis títulos. Nos últimos dois anos, bateu Joinville (2016) e Avaí (2017). Se vencer o título em 2018, conseguirá seu primeiro tricampeonato na história