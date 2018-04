Jogo Brasil de Pelotas x Grêmio AO VIVO online pela final do Gauchão 2018

Boa noite torcedor. Hoje é dia de final! Brasil de Pelotas x Grêmio ao vivo se enfrentarão pela disputa do título de Campeão Gaúcho, e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

Torcedor Gremista, você está confiante na permanência de Renato Portaluppi como treinador do Grêmio?



Após vitória pela Libertadores, Renato disse que poderá dar uma resposta concreta sobre uma possível transferência ao Flamengo no final do jogo em Pelotas, no domingo. — Grêmio VAVEL (@Gremio_VAVEL) 5 de abril de 2018

A VAVEL Brasil realizou uma enquete no Twitter sobre a permanência de Renato no Grêmio. A pergunta era: "Torcedor Gremista, você está confiante na permanência de Renato Portaluppi como treinador do Grêmio?" 75% dos torcedores que votaram acreditam na permanencia de Renato Portaluppi.

"Estou muito feliz aqui no Grêmio. Uma semana de decisão. Minha cabeça está totalmente voltada para a decisão de domingo. Domingo, se for perguntado, eu posso dar uma resposta concreta para vocês", disse Renato Gaúcho sobre os rumores de ir ao Flamengo. — Grêmio VAVEL (@Gremio_VAVEL) 5 de abril de 2018

Renato diz estar com a cabeça no Grêmio, mas que só ia dar uma resposta concreta após o término da partida de domingo (8).

Outra expectativa que vive o torcedor Gremista é sobre a permanência de Renato Gaúcho no comando técnico do time. Renato é especulado pelo Flamengo e despistou os repórteres na última coletiva de imprensa.

Jogadores, comissão técnica e dirigentes estão mobilizados pela conquistas do título Gaúcho e pretendem ir até Pelotas buscar a taça.

O Grêmio chega em sua 5ª final em 16 mêses e já garantiu três títulos: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores da América (2017) e Recopa Sul-Americana (2018). O Tricolor só deixou para trás o Mundial de Clubes FIFA, para o poderoso Real Madrid.

O Tricolor voltou a "relaxar" na partida de volta e acabou apenas empatando, em 1 a 1 na Arena, mas avançou para a grande final no placar agregado.

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Nas semifinais foi a vez do Grêmio passar pelo Avenida. A primeira partida entre as equipes foi de mando do Periquito. Porém, a equipe de Santa Cruz do Sul não conseguiu aproveitar o fator casa e saiu derrotado por 3 a 0.

Com a vaga confirmada, o Grêmio voltou a encara o maior rival, dessa vez pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A primeira partida, com mando de campo gremista, terminou com uma goleada em 3 a 0. Na partida de volta, disputada na casa Colorada, o Tricolor "relaxou" e, mesmo saindo com a classificação, acabou derrotado por 2 a 0.

Bancado por Renato Gaúcho, treinador da equipe, o Grêmio conseguiu garantir sua vaga na fase mata-mata apenas na última rodada da primeira fase, após vencer o Internacional no Beira-Rio.

BRASIL DE PELOTAS X GRÊMIO AO VIVO ONLINE PELA FINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO 2018

O discurso em Pelotas é fazer uma boa partida e buscar a vitória, independente do placar. A torcida Xavante esgotou os mais de 10 mil ingressos comercializados para a partida.

O Brasil, que fez uma campanha de encher os olhos de seus torcedores, terá a difícil missão de reverter o placar de 4 a 0 se quiser ficar com a taça de campeão do Campeonato Gaúcho 2018.

O quarto gol do Grêmio, marcado por Ramiro, contou com uma "ajuda" de Marcelo Pitol. O meia gremista chutou forte de muito longe e Pitol acabou levando um frango.

Com um atleta a menos, na casa do adversário, o Brasil teve que se defender na segunda etapa, mas acabou sofrendo uma goleada do Grêmio.

O Brasil de Pelotas fez um bom primeiro tempo na casa gremista, levando mais perigo ao gol. O desenho da partida mudou perto do final da primeira etapa, quando o lateral-direito Éder Sciola foi expulso por levar o segundo cartão amarelo em lance polêmico.

Um dia de herói e outro nem tanto. Após levar o Brasil até a final do Campeonato Gaúcho, fato que não acontecia há 63 anos, Marcelo Pitol acabou virando um dos personagens Xavantes após a primeira partida da final, na Arena, contra o Grêmio.

Pitol foi o herói do Brasil nas semifinais (Foto: Jonathan Silva)

Os comandados de Clemer foram até os pênaltis para eliminar o São José na semifinal. Zequinha e Xavante empataram duas vezes em 1 a 1. Nas penalidades, brilhou a estrela de Marcelo Pitol.

Nas quartas de final, o Xavante eliminou o São Luiz após um empate e uma vitória.

O Brasil de Pelotas foi o time de melhor campanha na primeira fase do Gauchão, com 21 pontos. Foram seis vitórias, três empates e duas derrotas.

O Grêmio fica com a taça do Campeonato Gaúcho mesmo perdendo por três gols de diferença. Qualquer vitória do Brasil de Pelotas por quatro gols de diferença leva a decisão do título para os pênaltis.

Após vitória por 4 a 0, na Arena do Grêmio, pela partida de ida da final do Gauchão, o Grêmio volta a campo, dessa vez em Pelotas, para confirmar o título estadual.