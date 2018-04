Grêmio está pronto para enfrentar Brasil de Pelotas e conquistar mais uma taça

Após a goleada de 4 a 0 sobre o Monagas-VEN na quarta-feira (4) pela Copa Libertadores da América, a atenção do grupo gremista se voltou toda à final do Campeonato Gaúcho, disputada contra o Brasil de Pelotas. A equipe se reapresentou já na quinta-feira (5) e vem se preparando para a decisão.

Na sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento técnico no CT Luiz Carvalho. Kannemann, Cortez, Ramiro, Everton e Jael ficaram de fora deste trabalho. Os atletas fizeram um treinamento regenerativo e correram em volta do campo.

Já na manhã deste sábado (7), antes de partir para Pelotas, a equipe gremista voltou ao CT para continuar a preparação. Desta vez todos os atletas estavam participando da mesma atividade. A maior parte do trabalho foi de portões fechados, sendo aberto à imprensa apenas durante o tradicional rachão.

O Grêmio está vantagem no confronto por ter vencido por 4 a 0 a primeira partida na Arena. As equipes entram em campo às 16h deste domingo (8) no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Apesar da grande vantagem gremista, o Brasil de Pelotas tem a seu favor o fator casa. A equipe não perde em seu estádio a seis meses.

Ainda não se sabe ao certo com qual formação a equipe tricolor vai a campo para a decisão, mas, apesar do mistério que faz o técnico Renato Portaluppi, a expectativa é que o time não passe por alterações. Confira a lista dos 28 atletas que foram relacionados pelo treinador do Grêmio para a decisão do regional:

Goleiros: Bruno Grassi, Marcelo Grohe e Paulo Vitor;

Laterais: Bruno Cortez, Leonardo, Léo Moura, Madson e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Bressan, Pedro Geromel, Kannemann e Paulo Miranda;

Volantes: Artur, Jailson, Maicon, Michel e Ramiro;

Meias: Cícero, Thaciano, Lima e Thonny Anderson;

Atacantes: Alisson, Everton, Jael, Hernane, Luan, Maicosuel e Vico.