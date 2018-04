Jogo Náutico x Central AO VIVO online na final do Campeonato Pernambucano 2018 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Náutico x Central ao vivo na Arena de Pernambuco, valendo pelo segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PRIMEIRO JOGO DA FINAL

Provável escalação do Náutico: Bruno; Thiago Ennes, Camutanga, Camacho e Kevyn (Gabriel Araújo); Negretti, Wendel (Jobson) e Wallace Pernambucano; Rafael Assis (Júnior Timbó), Ortigoza e Robinho. Técnico: Roberto Fernandes.

Provável escalação do Central: França; Eduardo Gago, Danilo Quipapá, Vitão e Charles; Douglas Carioca, Fernando Pires, Eduardo Eré e Júnior Lemos; Leandro Costa e Itacaré. Técnico: Mauro Fernandes.

Segundo o diretor de planejamento do Náutico, Luciano Leonidio, até a manhã desta quinta-feira, 3.700 ingressos já haviam sido vendidos em Caruaru para a torcida do Central, o que somado aos 38.880 já de posse dos alvirrubros significa um público total de 42.580 pessoas na Arena de Pernambuco no próximo domingo. Ainda restavam 300 bilhetes para serem comercializados para os centralinos, que devem acabar nas próximas horas. Com isso, o público total será de 42.880 espectadores.

Árbitro: Nielson Nogueira.

Assistentes: Clóvis Amaral e Cleberson Nascimento.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Representante de Caruaru, o Central conseguiu o vice-campeonato pernambucano em 2007, quando o campeonato era disputado em turnos. Mais de dez anos depois a equipe chega à final e tem a oportunidade de se sagrar campeão estadual

Náutico x Central ao vivo

Os únicos desfalques confirmados no Náutico são o volante Josa, que sofreu uma lesão no joelho no jogo de ida, e o zagueiro Breno Calixto, que segue vetado pelo departamento médico do clube. Ainda assim, Roberto não confirmou a equipe titular para a partida.

Durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano, o Náutico teve apenas uma derrota, justamente contra o Central, em Caruaru. Na Arena, segue invicto no ano (jogando também Copa do Nordeste e Copa do Brasil).

Nesse domingo (8) de decisões estaduais pelo País, provavelmente a final entre Náutico e Central seja a que tenha mais objetivos, nervosismo e emoção envolvida. Talvez, ao longo dos anos, nenhuma outra será tão lembrada quanto a que acontecerá na Arena de Pernambuco.

Após um empate sem gols na partida de ida, Náutico e Central. Dentro de campo, enquanto o Central busca o seu primeiro título estadual, o Náutico visa quebrar um jejum de quase 14 anos sem erguer uma taça