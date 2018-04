Palmeiras possui vantagem histórica em decisões de Paulista contra o Corinthians

O Palmeirense tem mais um motivo para se manter otimista e enfim soltar o grito de Campeão Paulista da garganta que já dura 10 anos. Além de ter conquistado uma importante vitória em Itaquera, no último sábado (31), e decidir em sua casa no próximo domingo (08), tendo a vantagem de empatar a seu favor, o Palmeiras possui uma vantagem histórica contra o Corinthians em decisões de estadual.

O Derby, clássico com mais de 100 anos de história, terá seu 6° confronto em decisões de campeonatos paulistas. Nos cinco encontros anteriores, o Alviverde foi campeão em três oportunidades (1936, 1974 e 1993) contra dois triunfos corintianos (1995 e 1999).

Na primeira decisão, em 1936, ainda como Palestra Itália, o Verdão jogando em casa venceu pelo placar de 2 a 1 (Luizinho e Moacyr fizeram pelo Palestra).

A decisão seguinte foi em 1974, quando o Palmeiras bateu o arquirrival por 1 a 0 (gol de Ronaldo), em um Morumbi com mais de 100.000 mil pessoas (cerca de 90% alvinegros), e ampliou a seca de títulos do Corinthians, que tinha conquistado o último título no longínquo ano de 1955.

A terceira final com vitória Alviverde foi em 1993. O Palmeiras vinha num jejum de títulos que durava 16 anos, e depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0 no Morumbi, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo voltou ao mesmo estádio para a segunda partida e goleou o Alvinegro por 4 a 0 (gols de Zinho, Evair 2x e Edílson). Com o título, o Verdão pôs fim ao jejum de conquistas e dava início ao ciclo vitorioso de conquistas dos anos 90.

Retrospecto geral

Esta será a 12ª final de estadual do Palmeiras (se levar em conta apenas as disputas em formato eliminatório). Nas outras 11 finais, o Verdão ficou com o título em seis oportunidades e foi vice-campeão e outras cinco ocasiões.

Decidindo em casa, no antigo Palestra Itália, o Palmeiras possui 100% de aproveitamento. Nas duas vezes que decidiu em seu estádio a partida decisiva (1936 contra o Corinthians e 2008 contra a Ponte Preta), foram dois títulos conquistados.

Os comandados de Roger Machado possuem o objetivo de erguer o 23° título do Campeonato Paulista de sua história. As outras 22 conquistas dizem respeito aos Paulistas de 1920, 1926 (invicto), 1927, 1932 (invicto), 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972 (invicto), 1974, 1976, 1993, 1994, 1996 e 2008. Vale citar que em 1926 e 1938, o Palmeiras – Palestra Itália à época – foi campeão do Campeonato Paulista Extra.

O Derby, deste domingo (08), no Allianz Parque, que vai decidir o Paulistão 2018 será o de número 366 da história, de acordo com o Palmeiras. Ao todo, o Verdão possui 130 vitórias, contra 126 dos corintianos e outros 110 confrontos terminaram empatados. Nas contas do Corinthians são 356 partidas, com 124 vitórias alvinegras, 106 empates e 126 triunfos do Alviverde imponente.

Confira abaixo o retrospecto de decisões de campeonatos, torneios e taças únicas entre os dois clubes em jogos de caráter eliminatório:

Conquistas palmeirenses em finais de campeonato:

1918 – Taça inauguração da Ponte Grande

1919 – Taça Pinoni

1928 – Taça Caridade

1928 – Taça Conde Matarazzo

1930 – Taça Hospital Humberto Primo

1931 - Taça Curso Diário Nacional

1935 – Torneio Inicio

1936 – Campeonato Paulista

1938 – Taça Embaixatriz Logiacomo

1938 – Campeonato Paulista Extra

1940 – Torneio Inauguração do Pacaembu – Taça Cidade de São Paulo

1945 – Taça Antônio Feliciano

1948 – Taça Otto Barcellos

1951 – Torneio Rio-São Paulo

1954 – Taça Cidade de Barretos

1974 – Campeonato Paulista

1978 - Taça Jubileu TV Record

1989 - Taça Darci Reis

1993 – Campeonato Paulista

1993 – Torneio Rio-São Paulo

1994 – Campeonato Brasileiro

2009 - Taça Osvaldo Brandão

Conquistas corintianas em finais de campeonato:

1922 – Taça Cântara Portugália

1926 – Taça Elixir de Cabo Verde Composto

1941 – Taça Duque de Caxias

1973 – Torneio Laudo Natel

1982 - Taça Derby

1984 - Taça Paulo Machado de Carvalho

1995 – Campeonato Paulista

1999 – Campeonato Paulista